Replikacija jela bivšeg kandidata MasterChefa Roberta Predraga Žmire koštala je Tomislava Markovića ostanka u MasterChefu. Riblje jelo s brojnim komponentama na tanjuru i čak tri stabilizatora od njega su bolje spravili Gorana Milaković i Roko Kulušić-Neral.

Prije nego su krenuli s pripremom Žmirinog jela, kandidati su dobili priliku zaraditi prednost od pet minuta za replikaciju jela. Iako su naizgled dobili veoma jednostavan zadatak – speći deset jaja na oko, ta su jaja morala biti, kako je rekla Gorana ''manekenska'' – odnosno savršena. Tek kad su počeli raditi zadatak shvatili su da on nije toliko lagan kao što se čini.

U samom početku mučile su ih temperature na kojima se jaje treba peći da bi ispalo onako kako je to žiri od njih tražio. Stoga im je Melkior savjetovao da bi napravili dobro jaje trebaju umjerenu temperaturu – ne hladno, a ne ni kipuće. U tijesnoj utrci između Gorane i Roka, Roko je odnio pobjedu u zadnji čas. Time je Roko stekao prednost od dodatnih pet minuta u stres testu.

Kako bi zadržali svoje mjesto u MasterChef kuhinji, kandidati su morali replicirati jelo koje se nalazilo ispod zvona, a kreirao ga je Robert Predrag Žmire koji im je kazao: 'Meni je MasterChef drastično promijenio život. Otvorio sam restoran, radim ono što želim raditi, ono što volim raditi. Ako imate cilj držite se njega. Ušao sam u show kao kulinarski amater, izašao sam kao profesionalac'. Riječi su to koje su dodatno ohrabrile i motivirale ne samo kandidate u eliminacijama nego i one koji su ih pratili s galerije.

Žmire im je donio svoje jelo naziva ''Kralj Lubin'', a radi se o fileu brancina, kremi od celera, korjenastom povrću, bukovačama u tempuri, pjenici od graška ili kako ga je on nazvao ''zrak od graška'', te gelu od kruške.

- Najzanimljiviji mi je taj zrak od graška - rekla je Gorana nakon što je čula što treba pripremiti. Melkior im je savjetovao da obrate pažnju na to da se lubin nalazi u sredini, a ostale su komponente malo zarotirane.

S obzirom na to da su u pripremu jela uključena i tri stabilizatora, pred kandidatima je bio težak zadatak. Sve potrebne namirnice kao i recept dobili su na radnim jedinicama. Za kuhanje su Tomislav i Gorana imali 60 minuta, a Roko 65. Tih pet minuta prednosti iskoristio je za čitanje i proučavanje recepta. Tomislav se za vrijeme kuhanja uspio odlično organizirati te je prvi završio zadatak čak i prije zadanog vremena.

- Presretan sam što sam uspio mirno i staloženo sve složiti na tanjur - kazao je Tomislav te dodao da njemu serviranje nije bilo pretežno zahtjevno, međutim, ostalo je još i pitanje okusa za koje je smatrao da će prevagnuti u odluci žirija.

Roko je pak smatrao da u odnosu na tanjure ostala dva kandidata njegov nije dovoljno dobar, barem vizualno s čim se i žiri složio kada je vidio kako je tanjur posložen, ali okusi su na tanjuru bili dobri.

Goranin tanjur bio je dobro začinjen, krema je bila postojana, a riba odlična te je mrkvica imala upravo onaj okus kojeg je tražio gost kuhar, međutim pjenica kojom je bila fascinirana nije joj uspjela. Pjenica za nju nije bila presudna te je dobila najviše bodova.

- Iako se to na meni možda ne vidi, ja sam danas bila na juriš - rekla je Gorana osvrnuvši se na posljednji izazov.

Tomislavov tanjur bio je vizualno najsličniji originalnom tanjuru, ali ribu je previše tostirao. Okusom je razočarao, prvenstveno sa začinjenosti, a krema celera je otišla u slatko – konstatirao je žiri.

- Ribu nisam ni probao, jedan komad mi je pao, tako da nemamo što raspravljati. Sve je jasno - rekao je Tomislav.

- Vizualno su dobro shvatili, ali razočarala me istančanost okusa. Trud je uložen i mislim da to treba respektirati - rekao je Žmire.

- Nitko do vas nije uspio dobiti zrak, pjenu. Bila je prevodenasta tekstura - priopćio im je Melkior. Za njega je Gorana imala najbolji tanjur, Roko ''najružniji tanjur'', a Tomislav je imao ''najljepši'' tanjur ali okusima nedovoljno dobar.

- Sretna sam što ostajem još u MasterChef kuhinji, ali tužna sam zbog Tomislava - komentirala je Gorana ishod eliminacija, te dodala kako je uvjerena da će jednog dana ona i Tomislav biti poslovni kolege.

- Ovaj show gledam kao nešto što će moja djeca gledati. Nadam se da će ih naučiti da se ne predaju, da svaki poraz nije poraz, da idu dalje i kako god bilo da slijede svoje snove. Za ispadanje krivim isključivo sebe, jednostavno nije bio moj dan. Napravio sam neke nedopustive greške koje su me na kraju koštale. No to je tako, izvučeš pouke, digneš se i nastaviš dalje - ispričao je Tomislav za Dnevnik.hr.

- Ne bih se ponovno prijavljivao jer sam si potvrdio da stvarno volim kuhanje i želim ići u tom smjeru. Ovo je vrlo dobar rezultat i potvrda meni da stvarno želim kuhati profesionalno - rekao je, te dodao da je s Filipom u dobrim odnosima i nakon showa.

- Rodilo se par velikih ljubavi, prvo bih izdvojio Filipovu veliku ljubav prema slatkom, Karmenina neopisiva ljubav prema ajvaru, Rokova ljubav prema špatulama, moja velika ljubav prema tjestenini, Ivanova ljubav prema citrusima i sve što je povezano s njima... Bilo je još ljubavi, ali ovo je nekako najsočnije - našalio se Tomislav za kraj.