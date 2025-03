Tonči Huljić kaže da Magazin ne bi išao na Eurosong sve i da su pobijedili na Dori: 'Nema šanse'

Tonči Huljić kaže kako Magazin ne bi išao na Eurosong da su kojim slučajem ove godine pobijedili na Dori. Iako su bili favorit, na kraju su završili na trećem mjestu.

Zagreb: Glazbenik i tekstopisac Tonči Huljić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Kad bih vam rekao da mi nismo imali namjeru i da ne bi išli na Euroviziju ni pod koju cijenu niti u slučaju pobjede, onda mi vi to ne bi vjerovali. Ta je pjesma rađena za drugog izvođača. Zamislite da je Magazin došao i izdao pjesmu na engleskom, mislili bi nakon ''Sve bi seke ljubile mornare'' da nešto nije u redu sa mnom. Što evidentno nije - kazao je Huljić za IN Magazin.

Naš najveći hitmejker do sada je na Dori slavio četiri puta.

- U slučaju da se i pobijedilo, ne bi se išlo. Zahvalilo bi se. Hvala lijepa, tko je bio drugi, evo neka ide. Nas je pobjede koštao strani žiri, a tko je s njima baratao, to smo čitali po novinama. Dakle, vrlo jednostavno, to je priča koja je za mene 'tempi passati'. Ono što me interesiralo od te pjesme tek će se vidjeti, upravo je u procesu snimanja s drugim refrenom i s drugim izvođačem - otkrio je Huljić.

Opatija: Izvođači i voditelji na Dori | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tonči se u posljednje vrijeme usredotočio na strano tržište i svoju crossover glazbu.

- Ja sad imam taj problem u svijetu, spojiti lik i djelo. Ljudi znaju moje pjesme, a ne znaju mene. I sad radimo na tom brendiranju mene u svjetlu onoga što bi trebale donijeti sljedeće godine. Bez obzira na godine koje ja imam, ja imam i sljedeće godine i još puno sljedećih godina - rekao je Huljić.