IZMEĐU POZORNICE I OBITELJI

Tonči Huljić o ulozi djeda: 'Kad su djeca kod nas, treba troje, četvero ljudi da ih paze!'

Hitmejker Tonči Huljić govorio je o obiteljskom životu i aktualnim projektima. Trenutačno priprema pop-misu u San Giovanni Rotondu, premijeru pjesme 'Padre Pio', a kraju privodi i novi album zeta Graše

Admiral

Petar je sad u Italiji s Hanom, djeca su kod nas. Kad su ona tu, ne možeš raditi ništa osim spašavati im živote – bukvalno treba troje-četvero ljudi, a ne dvije žene da paze dvoje djece, rekao je Tonči Huljić za 'IN magazin' o svakodnevici s unucima Albom i Tonijem, djecom njegove kćeri Hane i Petra Graše.

Osim obiteljskog života, Huljić je otvoreno progovorio i o svojoj duhovnosti, koja danas ima važnu ulogu u njegovu svakodnevnom životu.

- Da mi je to netko prije 15 godina rekao da će to biti tako, ja bih se nasmijao. Bio sam ritualni vjernik. I onda počneš to istraživati, pa uđeš i iz toga više ne možeš izaći. Svaki dan pokušavaš, to su te kušnje, ali onda se osjećaš posramljeno pa se pokunjeno vratiš - priznao je.

I dalje radi punom parom. Trenutačno priprema pop-misu u San Giovanni Rotondu, premijeru pjesme 'Padre Pio', a kraju privodi i novi album zeta Petra Graše. Veliku pozornost privukla je i 'Jabuka', nova pjesma grupe Magazin koju potpisuju Tonči i supruga Vjekoslava.

- Padne raketa, ode pola svijeta... - pjeva Magazin u novoj pjesmi koja se zbiva u ‘biblijskom vrtu‘ za koji je zaslužan Pilot Studio. Spot o kojem se već priča počinje kadrovima Adama i Eve koje mami jabuka na grani i koji se pitaju bi li zagrizli voće ili bi svijetu - dok u spotu u filmskom stilu lete rakete, asteroidi i sprema se katastrofa, odnosno kraj - ipak dali drugu šansu.

- Jednostavno, trenutak života je takav da ne možeš izbjeći situaciju u kojoj živimo - zaključio je Huljić.

