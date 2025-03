Tonči Huljić otkrio što misli o odnosu Jelene Rozge i njegovog sina: 'Ako je veza, podržavam!'

Tonči Huljić otkrio je za Story što misli o odnosu svog sina Ivana Huljića i pjevačice Jelene Rozge. Već se duže vrijeme šuška kako su njih dvoje u vezi.

- To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju djecu čini sretnima, mora i mene usrećiti - otkrio je Tonči.

Podsjetimo, već se neko vrijeme nagađa da su Ivan i Jelena u ljubavnoj vezi. Oni glasine nisu do sada potvrdili, a Kurir je početkom godine objavio fotografije na kojima se drže za ruke i šeću. Javio nam se i čitatelj koji ih je ulovio u Budimpešti koji je kazao da ih je fotografirao u ljeto 2024. uoči koncerta benda Coldplay.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, pjevačica je prošle godine otkrila da je sretno zaljubljena te da se budi uz 'najljepše plave oči', no nikada nije otkrila o kome se točno radi. O vezi između nje i Ivana Huljića šuška se već neko vrijeme, a prošle godine su ih prolaznici 'uhvatili' u jednoj splitskoj trgovini dok su zajedno čekali red na blagajni.