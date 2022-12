Tončica Čeljuska o listi želja: 'Prvi su mi Modrić i Gotovina, ali pozivam i Joška Gvardiola'

Foto: Promo

Ne samo da pratim hrvatsku reprezentaciju nego gledam i one utakmice u kojima naši ne igraju. One večernje apsolutno. Zanima me nogomet, volim ga i razumijem se, kaže nam voditeljica

Ravno iz Beograda Tončica Čeljuska (53) došla je u studio 24sata. U Srbiji je bila poslom, s ekipom emisije "U svom filmu" otišla je dosnimiti neke dijelove emisije. U srijedu je ugostila regionalnu glumačku zvijezdu, Milana Marića, kojeg su hrvatski gledatelji upoznali kao Tomu Zdravkovića u filmu "Toma". Njezina "U svom filmu" jedna je od najvoljenijih emisija HRT-a. S pravom jer Tončica zna odabrati goste, pitanjima vezati gledatelje uz ekran, a film o životu Tome Zdravkovića u Hrvatskoj je srušio sve rekorde gledanosti.