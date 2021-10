Voditeljica Tončica Čeljuska (52) na društvenim mrežama je podijelila video u kojem pleše s članom talijanskog opernog pop trija Il Volo, Ignazijem Boschettom (27).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Danas ovo predivno stvorenje slavi 27. rođendan. Što je to što nas dirne u nečijoj izvedbi, zašto srce zaigra kada čuje taj glas i tu pjesmu, koja je tajna te karizme… Odgovori su za svako umjetničko djelo drugačiji, no jedno je sigurno: taj trenutak u kojem zaboravljamo sebe i istovremeno smo potpuno svoji - to je umjetnost na djelu - napisala je Tončica u opisu videa.

Dodala je kako je snimka nastala na koncertu Il Vola u Dubrovniku, te da je to bio dan koji se pamti. Video je pogledan više od dvije tisuće puta, a pratitelji su u komentarima hvalili Tončicin izgled.

- Tvoja ljepota je misterija, ti si dama koja svojim šarmom i neukroćenim seksepilom mami uzdahe - komentirao je oduševljeni pratitelj.

Tončica je veliki obožavatelj talijanskog glazbenog trojca Il Volo, te je više puta bila na njihovim koncertima i fotografirala se s glazbenicima.