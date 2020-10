Tončica Čeljuska: 'Žena pokaže dekolte ili noge i sve pada u drugi plan. To je objektivizacija'

Prije nekoliko dana pokrenula se rasprava u medijima i na društvenim mrežama oko dekoltea voditeljice Tončice Čeljuske. Iznenađena je tolikom pozornošću, a šefovi nisu, tvrdi, ništa komentirali

<p>Voditeljica i urednica talk showa 'U svom filmu' <strong>Tončica Čeljuska</strong> u utorak je ugostila bivšu premijerku <strong>Jadranku Kosor</strong>, no svu je pažnju preuzela Tončica. Oko njezinog atraktivnog dekoltea ubrzo se proširila rasprava u medijima i na društvenim mrežama. </p><p>Za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/iznenadena-sam-pa-pogledajte-dekoltee-na-rai-ju-voditeljica-u-50-ima-koje-imaju-ozbiljne-emisije-15022567" target="_blank">Jutarnji list </a>voditeljica je rekla kako je iznenađena što je dobila toliku medijsku pozornost.</p><p>- Ne želim zvučati kao aktivistica ili feministica, no riječ je o objektivizaciji žena. Žena može biti upućena, fakultetski obrazovana, kvalificirana za neku temu o kojoj govori, ali ako je pokazala nogu ili dekolte sve pada u drugi plan. To je tako otkako je svijeta i vijeka. Kada sam gledala snimku emisije kao što uvijek radim prije emitiranja, konstatirala sam i sama da taj dekolte jest veći nego što ja to uobičavam imati, ali nisam to smatrala važnim kao ni očekivala da će izazvati toliku pozornost - ispričala je Tončica.</p><p>Kaže kako šefovi nisu niti reagirali na to, već je svima važno da su imali odličnu gledanost. Radi u zabavnom programu pa govori kako je to format koji dopušta ležernost u komunikaciji i odijevanju. </p><p>- Ja mislim da to nije bilo ništa nepristojno, ali ako je to netko doživio provokativno, to isto dopuštam. Žao mi je ako sam nekoga uznemirila svojom pojavom - našalila se voditeljica. </p><p>Komplimenti joj s jedne strane godine, no s druge strane dovode ju u neugodnu poziciju jer se komentira njezin izgled.</p><p>- To su ta pravila igre koja ženu prate u većini javnih poslova. Uvijek se komentira kako izgleda, kako je odjevena, je li debela ili je mršava, kakav joj je stil, je li prikladan ili nije. Muškarci izgledaju svakojako i nikome ne pada na pamet problematizirati je li netko od njih predebeo, proćelav, je li smršavio, a žene su uvijek dužne objašnjavati zašto tako izgledaju - objasnila je Čeljuska pa dodala:</p><p>- Ja se cijeli život brinem o svom izgledu jer sam tako odgojena. I da radim na šalteru u banci ili školi jednako bih vodila računa što ću odjenuti, da dođem na svoje radno mjesto u prikladnom, urednom i dopadljivom izdanju.</p><p>Zaključila je kako se ne bi tako odjenula da je znala da će narednih nekoliko dana biti tema. </p><p>- Nikada to nije bio moj modus operandi da privlačim na taj način pozornost - kaže voditeljica. </p>