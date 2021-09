Toni Kukoč (52) i supruga Renata (52) zajedno su pohađali kemijsku srednju školu, gdje se rodila ljubav koja traje još i danas. Tonija je Renata podržavala cijelu karijeru, a uz njega je bila i nedavno kad je dobio čast postati dio Košarkaške kuće slavnih, kao peti Hrvat kojem je to uspjelo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Toni je košarku počeo igrati sa samo 17 godina, a u to vrijeme talente su treneri nalazili sami. Kukoča su otkrili na jednoj splitskoj plaži pa su ga zvali na trening. Tad je još išao u srednju školu, a isti razred pohađala je i njegova današnja supruga Renata.

U intervjuu iz 1990. za časopis Ćao ispričao je kratko o svom tadašnjem ljubavnom životu, kad je imao samo 22 godine:

- Kao klinac?! Pa, da budem iskren, to me tada baš i nije pretjerano zanimalo. Točnije, zanimale su me djevojke - i tada i sada - ali mora se priznati da je sve bilo mnogo, mnogo drukčije... Doduše, sad sam malčice pod bravom, tj. imam djevojku, a kad se to kaže, onda i sami znate koliko je sati... (smijeh) - prenosi T portal.

Kukoč je također ispričao da se nekad znao prije utakmice posvađati s Renatom, pa da je nakon toga još i bolje igrao.

Renata i Toni dobili su najprije Marina (27), a zatim u Chicagu i Stelu (23), koji su oboje uspješni mladi ljudi. Stela radi u jednoj školi, a Marin kao programer. Supruga Renata je zaposlena u dekoraterskoj trgovini.

- Da se mene pitalo, ja bih otišao, no djeca su se vezala za školu i školske prijatelje pa sam, zapravo, više od pola života proveo u Chicagu. Naša djeca Marin i Stela sada su odrasli i zaposleni ljudi. Stela ima 23 godine i radi kao profesorica u jednoj školi za djecu s posebnim potrebama, a završit će psihologiju. Marin je 27-godišnjak koji radi kao programer, a supruga radi u jednoj dekoraterskoj trgovini. Ja bih u Splitu možda i mogao provesti četiri-pet mjeseci, ako bi Bullsi ispadali iz doigravanja, no ne želim biti pet mjeseci odvojen od djece - rekao je Toni za Večernji list.

Na nedavnoj ceremoniji uz Tonija je bila njegova obitelj, a na pozornici se fotografirao s djecom.

- Najveća hvala ide mojim roditeljima, ocu Anti, majki Radojki i sestri Sandri, za velike žrtve i stalnu ljubav i podršku, mojoj djeci, sinu Marinu i kćeri Steli, volim vas i ponosan sam na vas, mojoj supruzi, srednjoškolskoj ljubavi, znamo se jako dugo, bila si sa mnom od početka, u svim usponima i padovima, sve smo prošli zajedno. Volim te - rekao je Toni na svečanoj ceremoniji.

Toni trenutno radi kao posebni savjetnik vlasniku Chicago Bullsa, Jerryju Reinsdorfu (85).