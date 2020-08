Tony Cetinski: 'Država treba narediti lokalnoj vlasti da plati barem pola cijene koncerata'

<p>Glazbenik <strong>Tony Cetinski </strong>(51) iznio je svoje viđenje aktualne krize u glazbenoj industriji. </p><p>- Molim razne udruge ili skupine ljudi koji me sada mole da se borim za prava glazbene industrije neka me poštede te torture jer su svi šutjeli kao mačići kada je trebalo ukazati na krucijalne probleme s kojima se već sada borimo, a tek je počelo - započeo je Tony objavu na Facebooku koju je nazvao 'Nisam Matija Gubec'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Politika je 2007. voljela estradne zvijezde</strong></p><p>Upitao je pratitelje kako ne razumiju da se državni i lokalni stožeri igraju s glazbenicima i temom koncerata.</p><p>- Državni stožer kaže: Možete održavati koncerte po epidemiološkim mjerama a lokalni stožeri po sistemu ne talasaj i sačuvajmo ugled jer uskoro idu izbori za lokalne šerife (gradonačelnike) i ne želimo zaražene, a i tko će se sada baviti osiguravanjem epidemioloških mjera na terenu kad mogu i ovako dobro živjeti od državne plaće. Dakle, pismo premijeru je trebalo malo drugačije formulirati i usmjeriti. Država ako želi vidjeti problem umjetnika i umjetnosti bi trebala narediti lokalnoj vlasti da se pa makar i u pola cijene plate koncerti omiljenih vam izvođača i pokazati svima kakvi su na djelu oko organizacija koncerata po preporukama režimskih epidemiologa - napisao je. </p><p>Cetinski smatra da Hrvatska ima većih problema od glazbenika i koncerata te da je sve otišlo u krivom smjeru.</p><p>- U početku ove COVID krize sam jasno govorio da se treba okrenuti nekim alternativnim riješenima jer glazbena industrija neće još dugo biti ono sto je bila. Uz parolu 'Tko pjeva zlo ne misli a tko misli nije mu do pjevanja' sam i ranije u postovima jasno isticao svoje mišljenje koje vam je sada kao važno da ističem ali očito tada nitko nije imao sluha jer su se svi nadali da ovo neće tako dugo trajati - dodaje Cetinski. </p><p>Osvrnuo se na humanitarni koncert koji je odradio s <strong>Jurom Brkljačom</strong>, <strong>Markom Kutlićem </strong>i <strong>Mijom Negovetić </strong>u organizaciji udruge 'Riječko srce'.</p><p>- Prikupljeni su novci putem poziva gledatelja i cilj je ostvaren. KBC Rijeka (infektivni odjel) dobio je defibrilatore - monitore. Zaraženih ili ugroženih nakon koncerta nije bilo. Dakle može se - kad se hoće. Naravno mi izvođači nismo primili nikakve honorare , niti smo ih tražili te je sve odrađeno pod epidemiološkim mjerama - rekao je. </p><p>Ovom objavom Cetinski je želio reći svima da budu pametni, osvrnu se oko sebe i cijene jedni druge bez obzira kojim se poslom bavili. </p><p>- Našoj Vladi šaljem pozdrave iz mog bio vrta u nadi da shvate da glazba nije hobi - poručuje pjevač. </p>