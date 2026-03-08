Tony Cetinski u dilemi par sati prije koncerta u Novom Sadu: 'Ne znam trebam li nastupiti'

Hrvatski pjevač Tony Cetinski nekoliko sati prije najavljenog koncerta u nedjelju u dvorani SPENS u Novom Sadu poručio je kako se nalazi pred jednom od težih odluka u karijeri te je zatražio mišljenje publike o tome treba li nastupiti. U objavi na društvenim mrežama Cetinski je naveo kako ranije nije bio upoznat s time da ta dvorana kod dijela ljudi budi bolne uspomene iz ratnih 1990-ih.

- Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije - napisao je.

Dodao je kako su ga posljednjih dana posebno pogodila svjedočanstva ljudi - civila, žena, djece i branitelja - koji su u toj dvorani tijekom rata prolazili kroz teške trenutke.

- Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo - naveo je.

Istaknuo je i osobnu dimenziju teme, naglašavajući da u njegovoj obitelji postoje osobe koje su u ratu izgubile najbliže.

- U mojoj obitelji postoje osobe koje su u ratu izgubile muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno - poručio je.

S druge strane, kaže kako razmišlja i o publici, osobito mladima koji s ratnim događajima nemaju nikakve veze, a na koncerte dolaze zbog glazbe, zajedništva i poruke njegove turneje „Samoljubav“. „Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 posto energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete“, napisao je, dodajući kako njegova publika „nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijeli i radost i dileme“.

Zato je pozvao pratitelje da iznesu svoje mišljenje o tome treba li koncert održati.

„Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba – napišite zašto. Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge“, poručio je, zamolivši da rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima.

Njegova objava uslijedila je nakon apela udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata, koje su u petak pozvale hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste koncerte u dvorani SPENS. Udruge su na konferenciji za novinare u Zagrebu istaknule kako je ta dvorana nakon okupacije Vukovar 1991. godine služila kao logor za hrvatske branitelje i civile. Osim Cetinskog, koncert bi tamo 14. ožujka trebao imati i Jakov Jozinović.

Pozivajući se na podatke Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, naveli su kako su ondje zatočenici, među kojima i žene i djeca, bili izloženi silovanjima, mučenju, maltretiranju i ponižavanju, dok se za neke od njih i danas ne zna sudbina.

Na konferenciji su, kako su naveli, svjedočili i bivši zatočenici, među njima i vukovarski branitelj Zlatko Panković, koji je bio zatočen u više logora, uključujući i SPENS.

„Apeliramo na vašu savjest i ljudskost – neka poštovanje prema žrtvama bude ispred svakog interesa. Ako koncert mora biti održan, neka bude na mjestu koje nije obilježeno patnjom i zločinom“, poručili su iz udruga.

Naglasili su kako njihov apel nije motiviran mržnjom ni političkim razlozima, nego, kako su rekli, obvezom prema žrtvama.

„Pjevati i zabavljati publiku na mjestu gdje su naši ljudi, a posebno žene, proživljavali pakao i gdje su mnogi nestali, znači gaziti po dostojanstvu žrtava“, istaknuli su.

Udruge su također predložile Ministarstvu kulture i medija te Ministarstvu turizma i sporta da, u suradnji s relevantnim organizacijama poput Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog olimpijskog odbora, izdaju službenu preporuku hrvatskim umjetnicima i sportašima da ne nastupaju u prostorima koji su tijekom agresije na Hrvatsku bili mjesta zatočenja, mučenja i koncentracijskih logora.

Iz menadžmenta Tonyja Cetinskog tada su kratko poručili kako će se planirani koncert u Novom Sadu održati, podsjetivši da su se u toj dvorani koncerti održavali i proteklih dvadesetak godina.