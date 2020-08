Tony Cetinski zbog krize postao DJ: 'Račun se odavno ispraznio, sad je već paučina na njemu...'

Znaš kad je trenutak da dođe paučina? Kad dugo ništa ne prolazi tu! A i prije je bilo tako, s obzirom na to da imam tih alimentacija za plaćati, ispričao je glazbenik koji je kao DJ bukiran već za nekoliko nastupa

<p>Većina domaćih glazbenika ovog ljeta zbog pandemije korona virusa ima znatno manje posla nego li prethodnih godina, a toga je svjestan i pjevač <strong>Tony Cetinski </strong>(51) koji je privremeno promijenio karijeru. Vratio se staroj ljubavi pa je ponovno postao DJ.</p><p>- Moj prijatelj koji je bio glavni DJ, ja sam mu pomagao, asistirao s pločama. Baš s pločama, sad još nisam došao u taj stadij da radim s pločama jer mi fali glazbene arhive, ali ću se potruditi da na kraju završim na pločama - rekao je za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/tony-cetinski-se-vratio-poslu-dj-a-pokrenuo-svoju-glazbenu-skolu-i-poljoprivredno-gospodarstvo---616538.html"> IN magazin</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Njegova Dj turneja počela je na terasi luksuznog opatijskog hotela. </p><p>- Od žanrova, ja nisam sebe nikad ograničavao. Volio sam od AC/DC do Princea, što nema veze jedno s drugim, funky, rock, kasnije kad se pojavio onaj ACID i to smo, pa house, vocal house. Jedino taj trap ne mogu nikako, to je danas. To onda nije bilo. Regge, to ću isto vrtjeti. Bit će svega - ispričao je.</p><p>Glazbenik je kao DJ bukiran već za nekoliko nastupa na terasama hotela na obali. Ipak, račun se za vrijeme korona krize ispraznio.</p><p>- Paučina na računu! Nije se ispraznio, odavno se ispraznio, sad je već paučina. Znaš kad je trenutak da dođe paučina? Kad dugo ništa ne prolazi tu! A i prije je bilo tako, s obzirom na to da imam tih alimentacija za plaćati, bilo je uvijek 'Tony, je l' ti sjela lova?'. 'Nije mi legla, ali je sjela na kratko i odmah otišla dalje!', Tako da... Nećemo kukati, rekli smo, pozitiva! - priznao je.</p><p>Tony se osvrnuo i na one koji su rekli da bi zvijezde trebale kopati krumpir, dok su im koncerti onemogućeni.</p><p>- Ja osobno ne poznajem niti jednog kolegu koji će reći da ga je sram to raditi. Ili možda postoji, onda nije moj neki bliži prijatelj ili suradnik jer ja jednostavno nemam takve u blizini. Koliko god sam i s kim god sam pričao, a čuli smo se za vrijeme karantene, nitko ja nisam primijetio da je rekao da mu je problem nešto drugo raditi osim pjevanja. To su predrasude - zaključio je Cetinski.</p>