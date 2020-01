'Tony je s vrećom za spavanje na ramenima došao u Zagreb'

Biti u pravo vrijeme na pravome mjestu mnogima je odredilo karijere i sudbine. Ako se uz te dvije komponente doda i treća, odnosno “ljudi koji poznaju ljude”, uspjeh je pa gotovo zagarantiran. Hrvatska estrada, svijet glazbe i filma vrve vezama. Neke su obiteljske, neke prijateljske, no zajedničko im je da su moćne te da postavljaju trendove i odlučuju o sudbinama drugih.

Tonyja Cetinskog otkrio je Zoran Škugor. No to je već poznata priča. Manje poznata priča je kako je estradni menadžer našao pjevača, odnosno pjevač njega.

- Tonyju su prije mene albume navodno financirali roditelji, a koji nisu dobro prošli na tržištu. Tad mi se javio telefonom, ja ga nisam poznavao. I rekao mi je da bi radio sa mnom. Rekao sam mu da napiše nešto o sebi. Stiglo pismo jedan dan, nije imao što napisati u njemu, pisao je nešto o svojoj karijeri. Ljeti je nastupao po hotelskim terasama u Istri, od toga je zarađivao. Rekao sam mu da možemo surađivati, ali da je uvjet da se preseli u Zagreb. Otac mu je dao stan od 70-ak kvadrata kraj Dinamovog stadiona prazan i nenamješten. Tony je došao u Zagreb s vrećom za spavanje na ramenima - ispričao je Škugor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladi Tony samo je krenuo očevim stopama, koji se glazbom počeo baviti šezdesetih godina prošlog stoljeća, bilo je to na Festivalu mladih u Istre u Pazinu. Potom je dobio “hotelski” aranžman u Vrsaru...

Tony je profesionalno karijeru počeo 1988., no uspjehe bilježi početkom devedesetih. Pomoglo mu je i gostovanje u tada iznimno popularnoj emisiji “Sedma noć”. A Škugor tvrdi i poznanstvo s njim.

- Potpisali su ugovor na deset godina da će u tri godine izdati tri albuma. Prvi album “Ljubav i bol“ odlično je prošao na tržištu. Sve su pjesme bile hit. Tony, Guido Mineo i ja smo se dogovorili da ćemo prolongirati objavljivanje pjesama s albuma na dvije godine jer smo imali same hitove. Jedan dan Tony je tražio raskid ugovora iako smo napravili drugi album koji još tad nismo izbacili. Objašnjenje mu je bilo da nismo izdali tri albuma u tri godine. Zvao me na sastanak na kojem su bili on, njegovi roditelji i odvjetnik Anto Nobilo, koji je kasnije postao njegov punac. On i Nobilova kćer Ivana tad još nisu bili u kombinaciji. Tu smo se razišli. Mislim da je do toga došlo jer mu je obitelj bila u financijskim problemima - priča Škugor.

Foto: PIXSELL TRI PJEVAČA Matteo, Tony i Mirko Cetinski izabrali su pjevačke karijere

Dok je radio sa Škugorom, Tony je 1994. godine pobijedio na Dori s pjesmom “Nek ti bude ljubav sva“.

- Jedan dan dolazi Tony dok je ET bio u studiju i kaže da nema za kruh za sutradan. Tad sam dogovorio s ET-jem da napravimo duet s njim ‘Totalno sam lud’. I tu je počeo zarađivati – kaže Škugor.

Iako su se razišli, prije nekoliko godina, Tony ga je, priča Škugor, nazvao ako bi mogli ponovno surađivati.

- Rekao sam mu da možemo, ali da uvjeti ostaju isti, da radimo on, ja i Guido Mineo. Sutradan me nazvao i rekao da može, ali pod jednim uvjetom. Da mi njegova žena Ivana Nobilo bude šef. Predložio sam mu da Ivana vodi marketing, a ja ću se baviti glazbom. Ona nije prihvatila i nismo se složili - kaže Škugor, koji je pomogao karijeru izgraditi i njegovom mlađem bratu Matteu.

- Matteo je isto nešto probao pjevati, ali nije išlo. Te godine kad je Tony pobijedio na Dori, Matteo je bio drugi s pjesmom ‘Arrivederci signorina’. I onda me jedan dan nazvala Tonyjeva majka Vinka da mogu li nešto napraviti za Mattea. On mi je do tada vodio dječji festival Modri biser Rovinja i bio je dobar voditelj. Riješili smo mu gažu na televiziji i postao televizijski voditelj - kaže Škugor.

Foto: PIXSELL Matteo je završio studij masovnih komunikacija, kasnije je i magistrirao. Bavio se i dizajniranjem nakita

Tony i prva supruga, tad 18-godišnja Antonela Butigan upoznali su se na izboru za Miss u Opatiji. Škugor je kumovao njihovom ponovnom susretu u Dubrovniku.

- Zima je bila kad sam radio koncert s ET-jem, Tonyjem i Sandijem u Dubrovniku. Nakon koncerta radio sam večeru u stanu kod prijatelja ugostitelja Vedrana Kraljevića. U dvorani na koncertu sam vidio Antonelu i pitao je gdje će poslije. Ona je rekla da ide kući. Rekao sam joj ajde na večeru. Odmah je pitala hoće li biti Tony tamo. Došla je s prijateljicom na kraju. Kad sam ušao u stan sjedila je na kauču i pričala s Tonyjem. Tu je zaiskrilo među njima - kaže Škugor.

Kasnije im je bio i kum na vjenčanju. U cijelosti im je, kaže platio svadbu za 200 gostiju u zagrebačkom hotelu Esplanada.

- Ni njegova ni njezina obitelj nisu pitali koliko to košta - kaže Škugor.

Foto: PIXSELL Tony s bivšom suprugom Ivanom, u koju se zaljubio dok je brinula o njegovoj karijeri

Ne sjeća se koliko je iskeširao u tadašnjim njemačkim markama, ali tvrdi da je bilo prilično skupo. Antonela ga je kasnije, kaže, tražila sponzorski auto jer je “supruga pjevača“. Pritisnut bračnim obavezama i željom da se ponovno vrati na pozornicu, Tony je sve više bio nezadovoljan brakom. Sve je češće izlazio, tulumario do sitnih sati, a Antonela je pak od njega zahtijevala materijalnu sigurnost. Nakon prepucavanja oko imovine koje je išlo toliko daleko da su dijelili hladnjak i mikrovalnu pećnicu, brakorazvodna trakavica s Antonelom Butigan dovršena je 2000. godine.

U to vrijeme Tony je započeo suradnju s novom menadžericom Ivanom Nobilo, kćeri odvjetnika Ante Nobila. Upoznali su se 1999. godine i Tony se odmah zaljubio u uspješnu i samosvjesnu Ivanu, a ni ona nije bila ravnodušna. Unatoč protivljenju svog oca, Ivana je počela vezu s neobuzdanim glazbenikom. Ivana je vratila Tonyjevu slavu, redali su se koncerti i turneje. No 2012. godine pokrenuli su brakorazvodnu parnicu, ali su ostali poslovno surađivati. Ivana se i dalje brinula o njegovoj karijeri. On je u međuvremenu prohodao s još jednom menadžericom Sandrom Mulaj, no ta veza nije bila dugog vijeka. U proljeće 2013. godine hodao je s Dubravkom Dujak, koja ga je odmah osvojila. Tonyja je s trećom suprugom PR stručnjakinjom Dubravkom Dujak upoznao danas Severinin PR Davor Grgin. Upoznali su se na rođendanskoj proslavi i odmah zaljubili. Tony ju je zaprosio preko naslovnice magazina iako je ranije tvrdio da više neće privatni život izlagati u javnosti, a proslavu vjenčanja imali su tri puta, u Dubravkinoj rodnim Vinkovcima, Zagrebu i Las Vegasu. Kuma mu je bila upravo Severina, s kojom je kasnije, šuškalo se, zahladio odnose.

- Dubravku volim jer je veliko, razigrano dijete, baš kao i ja. Nikad neću dopustiti da u meni zamre taj ‘mali princ’ i da to izgubimo - objasnio je kemiju koja ih je spojila.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL Tony za današnju suprugu Dubravku ističe da mu je spasila život jer je uvijek bila uz njega

I dok je uživao u privatnom životu, Ivana Nobilo je odlučila s Tonyjem prekinuti i poslovnu suradnju. Menadžerske ovlasti prepustila je diskografskoj kući Aquarius, a neslužbeno se saznalo da ga je ‘prodala’ za 60-ak tisuća eura.

Kasnije je i Dubravka postala Tonyjeva menadžerica. Jedno drugom danas su najveća potpora. Često govori da mu je spasila život jer je uvijek bila uz njega, od toga kad je imao probleme s plaćanjem alimentacije pa do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao pješak. U studenom 2017. pregazio je u Rovinju Ibrahima Kevljanina, a prošle je godine nepravomoćno oslobođen optužbi. Velikih problema imali su i roditelji, Vinka i Mirko, te sin Matteo. Oni te još devet osumnjičenih optuženi su financijske malverzacije “teške” 11 milijuna eura, navodno izvučenih od Darka Končara i njegovih tvrtki. Bili su optuženi i za navodno lažiranje imovine. Vinka Cetinski, inače bivša ministrica turizma, bila je, pak, optužena za kazneno djelo protiv okoliša. Tih su optužbi oslobođeni...

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':