U emisiji ‘More milosrđa’ Laudato televizije pjevač Tony Cetinski (52) je progovorio o svom duhovnom životu, te o životnim usponima i padovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkrio je kako ga je baka Nora Marija, koja je bila velika vjernica, kao dijete potajno krstila u crkvi u dva u noći.

- Zauvijek sam joj zahvalan na tome - rekao je Tony, te se prisjetio tragičnog gubitka bliskog prijatelja, makedonskog pjevača Toše Proeskog.

- Nisam to mogao shvatiti, bila je to velika nepravda - rekao je Cetinski, te dodao da se nakon Tošine smrti odao grešnom životu i porocima.

Ističe kako ga je najviše promijenio odnos sa suprugom Dubravkom Dujak (37), te kako je zbog nje ponovno 'stari Tony', koji se vratio vjeri u Boga.

Podsjećamo, svoju odabranicu Dubravku Dujak Dudu (37) zaprosio je putem naslovnice magazina Story u prosincu 2013. nakon pola godine veze. Vjenčali su se u Las Vegasu u siječnju 2014., a kumovi su im bili Elvis Presley i Marilyn Monroe, tj. njihovi imitatori.

Posvjedočio da se prava prekretnica u njegovom životu, a tiče se vjere dogodila na koncertu Progledaj srcem 2019. godine pred prepunom Arenom gdje su se skupile tisuće ljudi. Prije nego li je izašao na pozornicu nešto se dogodilo. Tresao se i imao tremu kao da nikada do tada nije nastupao.

- Svi su lebdjeli oko mene a mene je stalno nešto prizemljivalo. To nije bila trema. To je bio osjećaj kao da nikada nisam nastupao. Pjesmu sam znao napamet, a kad sam došao na pozornicu tražio sam šalabahter, a njega su prekrile latice ruža. To su momenti kad ne možeš vjerovat nakon toliko godina da se to događa. U tom trenutku nisam znao objasniti što je to ali poslije sam shvatio da mi je Bog govorio: Ovdje nisi bitan ti, bitan je Bog. Tada sam definitivno shvatio što je bilo. Znam da me pratio u svim mojim grešnim danima, odlukama! - ispričao je pjevač.