Top 10 filmova na HBO-u: Ovi su hitovi osvojili hrvatsku publiku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YouTube

Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih filmova, uz detaljne opise i ocjene. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton

HBO je i ovoga tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili hrvatsku publiku. Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih filmova, uz detaljne opise i ocjene. Provjerite što se gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Oppenheimer

IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 94%

Ova epska biografska drama Christophera Nolana prati J. Roberta Oppenheimera i njegovu ključnu ulogu u razvoju atomske bombe tijekom Drugog svjetskog rata. S Cillianom Murphyjem u glavnoj ulozi, film istražuje moralne dileme i povijesne prekretnice koje su oblikovale svijet. (SAD, 2023., Drama, Povijesni)

2. Asteroid City

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 74%

Wes Anderson donosi osebujnu komediju smještenu u pustinjski gradić 1955. godine, gdje kongres mladih astronauta biva prekinut nizom neobičnih i svjetski značajnih događaja. U glavnim ulogama su Scarlett Johansson, Tom Hanks i Jason Schwartzman. (SAD, 2023., Komedija, SF)

3. Killer Heat

IMDB: 5.6

U napetom noir trileru, privatni istražitelj istražuje sumnjivu smrt na Kritu, gdje obiteljske tajne i ljubomora prijete da sve izmakne kontroli. U glavnim ulogama Joseph Gordon-Levitt i Richard Madden. (SAD, 2024., Krimić)

4. Gaslit by My Husband: The Morgan Metzer Story

Rotten Tomatoes: 70%

Istinita drama o Morgan Metzer, koju napada maskirani uljez, a njezin bivši suprug postaje glavni osumnjičenik. Napeta priča o povjerenju, manipulaciji i potrazi za pravdom. (SAD, 2024., Drama, Kriminalistički)

5. Gangs of New York

IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 72%

Martin Scorsese vodi nas u krvave ulice New Yorka 1863. godine, gdje Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) traži osvetu protiv zloglasnog Billa the Butchera. Povijesna drama o borbi za moć i pravdu. (SAD, 2002., Povijesna drama)

6. Superman

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 83%

Spektakularni superherojski film o Clarku Kentu, novinaru iz Metropolisa, koji pokušava pomiriti svoje kriptonsko nasljeđe s ljudskim odgojem. U glavnim ulogama David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult, a režiju potpisuje James Gunn. (SAD, 2025., Superheroj, DC)

7. It

IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 86%

Sedmero djece iz malog gradića u Maineu suočava se s vlastitim strahovima i zlim entitetom Pennywiseom, klaunom koji terorizira njihovu zajednicu. Adaptacija kultnog horora Stephena Kinga. (SAD, 2017., Horor)

8. Road House

IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 68%

Bivši UFC borac Dalton postaje izbacivač u baru na Floridi, gdje otkriva da raj nije onakav kakvim se čini. Glume Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen i Conor McGregor. (SAD, 2024., Akcija)

9. It Chapter Two

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 62%

27 godina nakon prvog susreta s Pennywiseom, članovi Losers Cluba vraćaju se u Derry kako bi se još jednom suočili s drevnim zlom. (SAD, 2019., Horor)

10. The French Dispatch

IMDB: 7.1

Wes Anderson oživljava posljednje izdanje američkog magazina u Francuskoj kroz tri neobične priče o umjetnosti, studentskim nemirima i otmici. Glumačku postavu predvode Benicio del Toro, Adrien Brody i Tilda Swinton. (SAD, 2021., Drama)

