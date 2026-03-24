Top 10 najboljih serija na HBO-u

HBO je i ovog tjedna donio bogatu ponudu hit serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite što gledati sljedeće, provjerite našu listu najgledanijih naslova s detaljnim opisima i ocjenama.

1. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Medicinsko osoblje hitne službe u Pittsburghu neumorno se bori za živote pacijenata u preopterećenoj i nedovoljno financiranoj bolnici. Noah Wyle predvodi glumačku postavu. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

2. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga koja joj briše osam godina života, dr. Amy Larsen mora ponovno otkriti svoj identitet i obnoviti odnos s kćeri. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

3. Rooster, IMDB: 7.2

Autor na sveučilištu pokušava izgraditi odnos s kćeri, što dovodi do brojnih komičnih i dirljivih trenutaka. Steve Carell u glavnoj ulozi. (SAD, 2026., Komedija, Obitelj)

4. Fargo, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 93%

Antologijska serija koja istražuje mračnu stranu Minnesote kroz priče o zločinu, nasilju i ubojstvima. Sjajna glumačka ekipa i neponovljiva atmosfera. (SAD, od 2014., Krimi, Triler)

5. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Georgie i Mandy pokušavaju balansirati roditeljstvo i brak u Teksasu, uz puno smijeha i toplih trenutaka. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)

6. The Lady, IMDB: 6.7

Istinita priča o Jane Andrews, kraljevskoj garderoberki čiji život završava skandalom i suđenjem za ubojstvo. (UK, 2026., Drama, Krimi)

7. DTF St. Louis, IMDB: 6.7

Ljubavni trokut među troje sredovječnih prijatelja završava smrću jednog od njih. David Harbour i Jason Bateman u glavnim ulogama. (SAD, 2026., Krimi, Drama)

8. Heated Rivalry, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 98%

Dvojica hokejaških rivala suočavaju se s neočekivanim osjećajima koji mijenjaju njihove karijere i živote. (Kanada, 2025., Drama, LGBT)

9. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4

Prequel serija iz svijeta Game of Thrones, smještena u doba Targaryena, donosi nove avanture i opasnosti. (SAD, 2026., Fantazija, Zmajevi)

10. A Knight In The Making

Dokumentarna serija koja otkriva kako je nastala nova HBO-ova uspješnica iz svijeta Igre prijestolja. (SAD, 2026., Dokumentarac)