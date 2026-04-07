Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO ŠTO GLEDATI

Top 10 najboljih serija na HBO-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 najboljih serija na HBO-u
Foto: HBO Max

Saznajte koje su serije najgledanije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam top 10 najpopularnijih naslova uz detaljne opise i ocjene – otkrijte što se gleda i što ne smijete propustiti!

Admiral

HBO je i ovog tjedna privukao tisuće gledatelja u Hrvatskoj raznolikim filmskim i serijskim hitovima. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih TV serija – provjerite što je trenutno najpopularnije i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Medicinska drama o osoblju Hitne pomoći u Pittsburghu koji rade u prenapučenoj i podfinanciranoj bolnici. Noah Wyle predvodi glumačku ekipu, a serija je osvojila srca gledatelja svojom intenzivnošću i realističnim prikazom svakodnevnih izazova. (SAD, 2025., drama)

2. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon nesreće koja joj briše osam godina života, dr. Amy Larsen mora se ponovno pronaći – kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu. Potresna drama o gubitku i novim počecima. (SAD, 2025., drama)

3. Rooster, IMDB: 7.2

Na sveučilišnom kampusu, autor pokušava izgraditi odnos s kćeri. Steve Carell u glavnoj ulozi u ovoj toploj, ali i duhovitoj seriji o obiteljskim vezama. (SAD, 2026., komedija)

4. Privileges, IMDB: 7.0

Mladi zatvorenik u potrazi za iskupljenjem zapošljava se u luksuznom pariškom hotelu, gdje ga dočekuju spletke i izdaje. Francuska drama koja istražuje granice ambicije i povjerenja. (Francuska, 2026., drama)

5. DTF St. Louis, IMDB: 6.7

Ljubavni trokut troje odraslih u srednjim godinama završava smrću jednog od njih. Kriminalistička serija s Davidom Harbourom i Jasonom Batemanom u glavnim ulogama. (SAD, 2026., krimić)

6. The Lady, IMDB: 6.7

Istinita priča o usponu i padu kraljevske garderoberke Jane Andrews, čiji je život završio skandalom i suđenjem za ubojstvo. (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., kriminalistička drama)

7. Fargo, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 93%

Antologijska serija o zločinima, nasilju i spletkama u i oko Minnesote. Svaka sezona donosi novu priču i likove, a serija je poznata po crnom humoru i nepredvidivim zapletima. (SAD, 2014.-, krimić, drama)

8. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Spin-off popularnog Young Sheldona prati Georgieja i Mandy kroz izazove roditeljstva i braka u Teksasu. (SAD, 2024., komedija)

9. The Curious Case of..., IMDB: 3.9

Dokumentarna serija koja istražuje najbizarnije istinite slučajeve, prijevare i zločine koji pomiču granice mašte. (SAD, 2025., dokumentarni, krimić)

10. Last Week Tonight with John Oliver, IMDB: 8.8

Satirični pregled tjednih vijesti, politike i aktualnih događanja s Johnom Oliverom. (SAD, 2014.-, talk show, politika)

Ako tražite inspiraciju za serijski binge, ova HBO lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026