Top 10 najboljih serija na HBO-u

HBO je i ovog tjedna privukao tisuće gledatelja u Hrvatskoj raznolikim filmskim i serijskim hitovima. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih TV serija – provjerite što je trenutno najpopularnije i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:
1. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%
Medicinska drama o osoblju Hitne pomoći u Pittsburghu koji rade u prenapučenoj i podfinanciranoj bolnici. Noah Wyle predvodi glumačku ekipu, a serija je osvojila srca gledatelja svojom intenzivnošću i realističnim prikazom svakodnevnih izazova. (SAD, 2025., drama)
2. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%
Nakon nesreće koja joj briše osam godina života, dr. Amy Larsen mora se ponovno pronaći – kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu. Potresna drama o gubitku i novim počecima. (SAD, 2025., drama)
3. Rooster, IMDB: 7.2
Na sveučilišnom kampusu, autor pokušava izgraditi odnos s kćeri. Steve Carell u glavnoj ulozi u ovoj toploj, ali i duhovitoj seriji o obiteljskim vezama. (SAD, 2026., komedija)
4. Privileges, IMDB: 7.0
Mladi zatvorenik u potrazi za iskupljenjem zapošljava se u luksuznom pariškom hotelu, gdje ga dočekuju spletke i izdaje. Francuska drama koja istražuje granice ambicije i povjerenja. (Francuska, 2026., drama)
5. DTF St. Louis, IMDB: 6.7
Ljubavni trokut troje odraslih u srednjim godinama završava smrću jednog od njih. Kriminalistička serija s Davidom Harbourom i Jasonom Batemanom u glavnim ulogama. (SAD, 2026., krimić)
6. The Lady, IMDB: 6.7
Istinita priča o usponu i padu kraljevske garderoberke Jane Andrews, čiji je život završio skandalom i suđenjem za ubojstvo. (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2026., kriminalistička drama)
7. Fargo, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 93%
Antologijska serija o zločinima, nasilju i spletkama u i oko Minnesote. Svaka sezona donosi novu priču i likove, a serija je poznata po crnom humoru i nepredvidivim zapletima. (SAD, 2014.-, krimić, drama)
8. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%
Spin-off popularnog Young Sheldona prati Georgieja i Mandy kroz izazove roditeljstva i braka u Teksasu. (SAD, 2024., komedija)
9. The Curious Case of..., IMDB: 3.9
Dokumentarna serija koja istražuje najbizarnije istinite slučajeve, prijevare i zločine koji pomiču granice mašte. (SAD, 2025., dokumentarni, krimić)
10. Last Week Tonight with John Oliver, IMDB: 8.8
Satirični pregled tjednih vijesti, politike i aktualnih događanja s Johnom Oliverom. (SAD, 2014.-, talk show, politika)
Ako tražite inspiraciju za serijski binge, ova HBO lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?
*uz korištenje AI-ja
