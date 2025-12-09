Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna

HBO Max i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit filmova koji osvajaju gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za binganje ili filmsku večer, na pravom ste mjestu! Donosimo vam najgledanijih 10 filmova na HBO Maxu u Hrvatskoj, s detaljnim opisima i ocjenama.



1. Until Dawn, IMDB: 5.8/10, Rotten Tomatoes: 51%



Ovaj horor s elementima vremenske petlje prati Clover i njezine prijatelje koji odlaze u zabačenu dolinu u potrazi za nestalom sestrom. Nakon što ih počne progoniti maskirani ubojica, doživljavaju užasne sudbine – samo da bi se probudili na početku iste večeri. U glavnim ulogama su Ella Rubin, Maia Mitchell i Peter Stormare, a režiju potpisuje David F. Sandberg. (SAD, 2025., Horor, Time Loop)

2. The Family McMullen, IMDB: 7.8/10



Trideset godina nakon događaja iz filma "The Brothers McMullen", Barry McMullen i njegova odrasla djeca, brat Patrick i udovica Molly suočavaju se s novim romantičnim i obiteljskim izazovima. Film režira Edward Burns, koji i glumi glavnu ulogu. (SAD, 2025., Drama, Obiteljski odnosi)



3. Merry Madagascar, Rotten Tomatoes: 56%



Animirani božićni specijal u kojem životinje iz Central Park Zooa pomažu Djedu Božićnjaku koji se srušio na otoku Madagascar i izgubio pamćenje. Glasove posuđuju Ben Stiller, Chris Rock i Jada Pinkett Smith. (SAD, 2009., Animacija, Božić)



4. On Swift Horses, IMDB: 6.0/10



Smješten u 1950-e, film prati mladu nevjestu i njezina problematičnog šogora na paralelnim putovanjima punim rizika, romantike i samootkrivanja. U glavnim ulogama Daisy Edgar-Jones i Jacob Elordi. (SAD, 2025., Drama)





5. Red One, IMDB: 6.5/10



Kad Djed Božićnjak bude otet, šef sigurnosti Sjevernog pola udružuje se s najpoznatijim svjetskim lovcem na ucjene u akcijskoj avanturi spašavanja Božića. Glavne zvijezde su Dwayne Johnson i Chris Evans. (SAD, 2024., Avantura, Božić)



6. Alita: Battle Angel, IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 61%



U futurističkom svijetu, Alita se budi bez sjećanja na prošlost te je spašava dobri doktor Ido. Ubrzo otkriva da je njezina prošlost puna iznenađenja i opasnosti. Režija: Robert Rodriguez. (SAD, 2019., Znanstvena fantastika, Cyberpunk)

7. The Last Duel, IMDB: 7.4/10



Povijesna drama Ridleyja Scotta o vitezovima i časti. Kralj Charles VI naređuje dvoboj između vitezova Jeana de Carrougesa i Jacquesa Le Grisa. U glavnim ulogama Matt Damon i Adam Driver. (SAD, 2021., Povijesni, Vitezovi)



8. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper



Božićna animacija o pingvinima iz Zoološkog vrta u Central Parku koji pokušavaju usrećiti usamljenog Polarnog medvjeda. (SAD, 2005., Animacija, Božić)



9. Kingdom of Heaven, IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 39%



Povijesni spektakl Ridleyja Scotta o križarskim ratovima, političkim intrigama i borbi za preživljavanje. Orlando Bloom, Eva Green i Jeremy Irons u glavnim ulogama. (SAD, 2005., Povijesni, Vitezovi)

10. 30 Days of Night, IMDB: 6.6/10, Rotten Tomatoes: 51%



Horor o izoliranom gradiću na Aljasci koji mjesec dana tone u tamu, a tada ga napada banda vampira. Samo šerif i njegova supruga mogu spasiti preživjele. (SAD, 2007., Horor, Vampiri)