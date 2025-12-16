Obavijesti

Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna

Top 10 najgledanijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna
Foto: YouTube

Saznajte koji su filmovi najpopularniji na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam top 10 najgledanijih naslova s detaljnim opisima – idealan vodič za vaš sljedeći filmski ili serijski maraton

HBO Max i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit filmova koji su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Od božićnih animacija, napetih trilera do povijesnih drama i istinitih priča – provjerite što se najviše gleda i što ne smijete propustiti!


1. Merry Madagascar (IMDB: –; Rotten Tomatoes: 56%)


Ova zabavna božićna animacija prati omiljene likove iz Madagaskara koji, nakon što im Djed Božićnjak sleti na otok i izgubi pamćenje, moraju spasiti Božić. Kralj Julian uživa u prilici da zapovijeda, dok Alex, Marty, Melman i Gloria pokušavaju vratiti Djeda na pravi put. (SAD, 2009., animirani, Božić)

Foto: YouTube



2. Guy Ritchie's The Covenant (IMDB: 7.5/10; Rotten Tomatoes: 83%)


Napeti ratni triler u režiji Guya Ritchieja prati američkog narednika i njegovog afganistanskog prevoditelja koji riskiraju sve kako bi preživjeli iza neprijateljskih linija. Glavne uloge tumače Jake Gyllenhaal i Dar Salim. (UK, 2023., ratni, Afganistanski rat)

3. Shrek the Halls (IMDB: 6.4/10)


Shrek pokušava organizirati savršeni obiteljski Božić, ali neočekivani gosti i tipični Shrekovi problemi unose kaos u planove. Urnebesna animacija za cijelu obitelj! (SAD, 2007., animirani, Božić)

4. On Swift Horses (IMDB: 6.0/10)


Drama smještena u 1950-e prati mladu nevjestu i njezinog problematičnog šogora na paralelnim putovanjima ispunjenim rizikom, ljubavi i samospoznajom. U glavnim ulogama Daisy Edgar-Jones i Jacob Elordi. (SAD, 2025., drama)

5. Until Dawn (IMDB: 5.8/10; Rotten Tomatoes: 51%)


Horor s elementima vremenske petlje: grupa prijatelja istražuje dolinu u kojoj je nestala sestra jedne od njih, ali ubrzo postaju mete maskiranog ubojice… i iznova proživljavaju kobnu noć. (SAD, 2025., horor, Sony Pictures)

6. Stolen Children


Potresan dokumentarac koji istražuje skandal o otetoj djeci iz Gruzije 1990-ih, gdje su tisuće novorođenčadi prodavane diljem svijeta. Prati novinarku Tamunu Museridze u potrazi za istinom i obiteljima koje su ponovno spojene nakon desetljeća. (Poljska, 2025., dokumentarni)

7. The Thin Red Line (IMDB: 7.6/10; Rotten Tomatoes: 80%)


Ep o Drugom svjetskom ratu koji prati vojnike tijekom krvave bitke za Guadalcanal. Impresivna glumačka postava uključuje Seana Penna, Nicka Noltea i Georgea Clooneya. (SAD, 1998., ratni)

Foto: YouTube


8. Louvre Heist: Minute by Minute


Dokumentarac o spektakularnoj pljački u Louvreu – kroz iskaze bivših lopova, čuvara i istražitelja rekonstruira se potraga za ukradenim draguljima Francuske. (UK, 2025., dokumentarni)

9. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper


Još jedna božićna animacija iz svijeta Madagaskara: najmlađi pingvin Private kreće u grad kako bi usrećio usamljenog polarnog medvjeda, ali upada u nevolje. (SAD, 2005., animirani, Božić)

10. The Best Christmas Pageant Ever (IMDB: 6.9/10; Rotten Tomatoes: 86%)


Komedija o najgoroj djeci u povijesti koja preuzimaju božićnu predstavu u crkvi i nenamjerno nauče cijeli grad pravom značenju Božića. U glavnoj ulozi Judy Greer. (SAD, 2024., komedija, Božić)

