Top 10 najgledanijih serija na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan

Disney+ nastavlja oduševljavati gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom filmova i serija. Ovog tjedna donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova na platformi – pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton!

Najgledanije serije ovog tjedna:

1. X-Men '97, IMDB: 8.8

Animirana akcijska serija koja nastavlja kultnu priču o mutantima koji se bore za svijet koji ih se boji i mrzi. Očekuju vas napeti zapleti i povratak omiljenih likova. (Animirani, akcija, superherojski, SAD, 2024.)

2. The Bear, IMDB: 8.5

Carmy, mladi chef s fine dining scene, vraća se u Chicago kako bi preuzeo obiteljski sendvič bar. Serija o obitelji, hrani i osobnom rastu osvojila je kritiku i gledatelje. U glavnim ulogama Jeremy Allen White i Ayo Edebiri. (Drama, komedija, SAD, 2022.)

3. Not Suitable for Work, IMDB: 6.9

Pet mladih profesionalaca pokušava pronaći ravnotežu između karijere i privatnog života u glamuroznom Manhattanu. (Komedija, drama, SAD, 2026.)

4. Bluey Minisodes, IMDB: 8.6

Kratke i zabavne epizode s Bluey i njezinom obitelji, pune novih igara i simpatičnih likova. (Animirani, obiteljski, Australija, 2024.)

5. How I Met Your Mother, IMDB: 8.3

Omiljena humoristična serija prati Teda Mosbyja i njegovu ekipu kroz ljubavne i životne zgode u New Yorku. (Sitcom, komedija, SAD, 2005.-2014.)

6. SuperKitties: Su-Purr Adventures (Shorts)

Super mačići s posebnim gadgetima i supermoćima spašavaju svoj grad u ovim kratkim epizodama. (Animirani, dječji, SAD, 2026.)

7. Zootopia+, IMDB: 6.8

Kratki serijal koji proširuje svijet popularnog animiranog filma Zootopia kroz priče o sporednim likovima. (Animirani, komedija, obiteljski, SAD, 2022.)

8. The Simpsons, IMDB: 8.7

Legendarna animirana serija o obitelji Simpson i njihovim (ne)svakidašnjim dogodovštinama u Springfieldu. (Animirani, komedija, SAD, 1989.-)

9. Bluey, IMDB: 9.4

Neumorna šestogodišnja Bluey pretvara svakodnevicu u nezaboravne avanture, razvijajući maštu i emocionalnu otpornost. (Animirani, obiteljski, Australija, 2018.-)

10. Superkitties, IMDB: 5.9

Četiri simpatična supermačića koriste svoje moći kako bi Kittydale učinili boljim mjestom. (Animirani, dječji, SAD, 2023.-)

Ako tražite inspiraciju za binganje ili obiteljski filmski večer, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja





