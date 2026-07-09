Otkrijte koje su serije najpopularnije na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 naslova koje svi gledaju
Top 10 najgledanijih serija na Disney+ u Hrvatskoj ovaj tjedan
Disney+ nastavlja oduševljavati gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom filmova i serija. Ovog tjedna donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova na platformi – pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton!
Najgledanije serije ovog tjedna:
1. X-Men '97, IMDB: 8.8
Animirana akcijska serija koja nastavlja kultnu priču o mutantima koji se bore za svijet koji ih se boji i mrzi. Očekuju vas napeti zapleti i povratak omiljenih likova. (Animirani, akcija, superherojski, SAD, 2024.)
2. The Bear, IMDB: 8.5
Carmy, mladi chef s fine dining scene, vraća se u Chicago kako bi preuzeo obiteljski sendvič bar. Serija o obitelji, hrani i osobnom rastu osvojila je kritiku i gledatelje. U glavnim ulogama Jeremy Allen White i Ayo Edebiri. (Drama, komedija, SAD, 2022.)
3. Not Suitable for Work, IMDB: 6.9
Pet mladih profesionalaca pokušava pronaći ravnotežu između karijere i privatnog života u glamuroznom Manhattanu. (Komedija, drama, SAD, 2026.)
4. Bluey Minisodes, IMDB: 8.6
Kratke i zabavne epizode s Bluey i njezinom obitelji, pune novih igara i simpatičnih likova. (Animirani, obiteljski, Australija, 2024.)
5. How I Met Your Mother, IMDB: 8.3
Omiljena humoristična serija prati Teda Mosbyja i njegovu ekipu kroz ljubavne i životne zgode u New Yorku. (Sitcom, komedija, SAD, 2005.-2014.)
6. SuperKitties: Su-Purr Adventures (Shorts)
Super mačići s posebnim gadgetima i supermoćima spašavaju svoj grad u ovim kratkim epizodama. (Animirani, dječji, SAD, 2026.)
7. Zootopia+, IMDB: 6.8
Kratki serijal koji proširuje svijet popularnog animiranog filma Zootopia kroz priče o sporednim likovima. (Animirani, komedija, obiteljski, SAD, 2022.)
8. The Simpsons, IMDB: 8.7
Legendarna animirana serija o obitelji Simpson i njihovim (ne)svakidašnjim dogodovštinama u Springfieldu. (Animirani, komedija, SAD, 1989.-)
9. Bluey, IMDB: 9.4
Neumorna šestogodišnja Bluey pretvara svakodnevicu u nezaboravne avanture, razvijajući maštu i emocionalnu otpornost. (Animirani, obiteljski, Australija, 2018.-)
10. Superkitties, IMDB: 5.9
Četiri simpatična supermačića koriste svoje moći kako bi Kittydale učinili boljim mjestom. (Animirani, dječji, SAD, 2023.-)
Ako tražite inspiraciju za binganje ili obiteljski filmski večer, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?
*uz korištenje AI-ja
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