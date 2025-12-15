Obavijesti

Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna

Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Saznajte koje su serije najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam top 10 najgledanijih naslova s detaljnim opisima – idealan vodič za vaš sljedeći serijski maraton.

HBO Max i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu hit serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Od božićnih animacija, napetih trilera do povijesnih drama i istinitih priča – provjerite što se najviše gleda i što ne smijete propustiti!

1. IT: Welcome to Derry (IMDB: 7.8/10; Rotten Tomatoes: 76%)

Nastavak kultnog horora "It" vraća nas u Derry 1962. godine, gdje dolazak nove obitelji pokreće niz užasnih događaja. U glavnim ulogama Taylour Paige i Bill Skarsgård. (SAD, 2025., triler, nadnaravno)

IT_WELCOME-TO_DERRY-SERIES-LMK110-110
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net



2. The Seduction (IMDB: 6.0/10; Rotten Tomatoes: 73%)


Povijesna drama o markizi de Merteuil koja nakon izdaje postaje najpoznatija kurtizana Pariza. Sjajna francuska produkcija s Anamariom Vartolomei i Diane Kruger. (Francuska, 2025., povijesna drama)

3. Georgie & Mandy's First Marriage (IMDB: 7.1/10; Rotten Tomatoes: 89%)


Spin-off popularne serije "Young Sheldon" prati Georgieja i Mandy kroz izazove roditeljstva i braka u Teksasu. (SAD, 2024., komedija, sitcom)

4. Ângela Diniz: Murdered and Convicted (IMDB: 7.4/10)


Serija temeljena na istinitim događajima o ubojstvu brazilske društvenjakinje Ângele Diniz i sudskom procesu koji je potresao naciju. (Brazil, 2025., drama, zločin)

5. I Love LA (IMDB: 6.1/10; Rotten Tomatoes: 84%)


Komedija o skupini prijatelja u Los Angelesu koji balansiraju ljubavne i profesionalne izazove. Glavnu ulogu tumači Rachel Sennott. (SAD, 2025., komedija, odnosi)

6. Jasmine (IMDB: 3.8/10)


Turska drama o Jasmine koja radi kao eskort kako bi sebi i polubratu osigurala bolji život i transplantaciju srca. (Turska, 2025., drama)

7. Kim Kardashian, The Concierge And The $6m Heist

Dokumentarna serija o slavnoj pljački u kojoj je Kim Kardashian bila meta. (SAD, 2025., dokumentarac, zločin)

8. Warrior (IMDB: 8.4/10; Rotten Tomatoes: 89%)


Akcijska drama o kineskom majstoru borilačkih vještina koji postaje plaćenik u San Franciscu tijekom Tong ratova krajem 19. stoljeća. (SAD, 2019., drama, gangsterski)

9. Babylon Berlin (IMDB: 8.4/10)


Njemačka povijesna serija smještena u Berlin tijekom burnih 1920-ih, prati inspektora Gereona Ratha u središtu političkih i društvenih promjena. (Njemačka, 2017., drama, povijest)

10. Harry Potter: Wizards of Baking (IMDB: 7.2/10)


Reality show u kojem profesionalni slastičari stvaraju čarobne kolače na originalnim setovima iz Harry Potter filmova. Voditelji su James i Oliver Phelps. (SAD, 2024., reality, hrana)

Foto: you tube



Ako tražite inspiraciju za maraton filmova i serija, ova lista donosi najbolje što HBO trenutno nudi u Hrvatskoj. Koji je vaš favorit s popisa?       

