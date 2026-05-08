Top 10 najgledanijih serija u svijetu na Amazon Prime

Amazon Prime Video nastavlja privlačiti gledatelje diljem svijeta svojom raznolikom ponudom hit serija. Ovaj tjedan donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova - pogledajte što je osvojilo publiku i što ne smijete propustiti!

1. The Boys, IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 93%

Skupina osvetnika poznata kao "The Boys" odlučna je srušiti korumpirane superjunake koristeći vlastite, često prljave metode. Glume: Karl Urban, Jack Quaid. (SAD, 2019., Superjunak, Akcija)

2. INVINCIBLE, IMDB: 8.7, Rotten Tomatoes: 98%

Mark Grayson, sin najmoćnijeg superjunaka na planetu, otkriva vlastite moći i kreće putem heroja pod očevim vodstvom. Glasovi: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons. (SAD, 2021., Animirani, Superjunak)

3. Young Sherlock, IMDB: 7.5

Mladi Sherlock Holmes, još uvijek neiskusan i buntovan, upliće se u slučaj ubojstva koji će mu zauvijek promijeniti život i otkriti globalnu zavjeru. Glume: Hero Fiennes Tiffin, Joseph Fiennes. (UK, 2026., Avantura, Krimi)

4. The House of the Spirits, IMDB: 8.0

Epska saga o obitelji Trueba, njihovim strastima, tajnama i borbi kroz stoljeće društvenih promjena i revolucije. Glume: Alfonso Herrera, Nicole Wallace. (SAD, 2026., Drama, Magični realizam)

5. Scarpetta, IMDB: 5.7

Glavna medicinska istražiteljica Kay Scarpetta vraća se u Virginiju, suočavajući se s novim slučajevima i složenim obiteljskim odnosima. Glume: Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis. (SAD, 2026., Krimi, Drama)

6. Yo soy Betty la fea, IMDB: 8.1

Najuspješnija telenovela svih vremena prati Betty, inteligentnu ali neuglednu djevojku koja se snalazi u svijetu mode i ljubavi. Glume: Ana María Orozco, Jorge E. Abello. (Kolumbija, 1999., Telenovela, Komedija)

7. Absolute Value of Romance, IMDB: 8.0

Tiha učenica i noćna spisateljica ljubavnih romana upetlja se u niz romantičnih i komičnih situacija kada njezinu tajnu otkrije najgori neprijatelj. Glume: Kim Hyang-gi, Cha Hak-yeon. (Južna Koreja, 2026., Drama, Coming of Age)

8. Fallout, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 92%

Dvije stotine godina nakon apokalipse, stanovnici luksuznih skloništa izlaze u nasilni i čudni svijet prepun opasnosti. Glume: Ella Purnell, Aaron Moten. (SAD, 2024., SF, Postapokalipsa)

9. The Grand-ish Tour

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May prisjećaju se najluđih trenutaka iz Grand Toura u domu za starije, kroz tri posebne epizode. (2026., Reality Show)

10. Matka King, IMDB: 7.4

U 1960-ima u Mumbaiju, ambiciozni trgovac pamukom pokreće novu igru kockanja koja osvaja grad i ruši društvene barijere. Glume: Vijay Varma, Sai Tamhankar. (Indija, 2026., Krimi, Gangsteri)