Top 10 naslova na Disney+

Ako tražite inspiraciju za večernje opuštanje, ovo je popis koji ne smijete propustiti. Pogledajte koji su se naslovi najviše gledali na platformi Disney+ u Hrvatskoj prošloga tjedna.

Disney+ je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj svojom bogatom ponudom filmova i serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova, među kojima dominiraju animirani klasici, obiteljske komedije i blagdanske fantazije. 

1. Coco 

Ova čarobna Pixarova animacija prati Miguela, dječaka koji sanja postati glazbenik unatoč obiteljskoj zabrani glazbe. Njegova avantura vodi ga u zadivljujući Svijet mrtvih, gdje uz pomoć šarmantnog prevaranta Hectora otkriva pravu istinu o obiteljskoj povijesti. U glavnim ulogama: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal i Benjamin Bratt. Redatelj: Lee Unkrich. 

SAD, 2017., Animirani, Obiteljski

2. The Nightmare Before Christmas

Kultni animirani mjuzikl Tima Burtona donosi priču o Jacku Skellingtonu, kralju Grada Noći vještica koji odlučuje preuzeti Božić. Njegovi planovi, međutim, nailaze na neočekivane prepreke. U glavnim ulogama: Danny Elfman, Chris Sarandon i Catherine O'Hara. Redatelj: Henry Selick. 

SAD, 1993., Animirani, Fantazija, Božić

3. Lilo & Stitch (Live-Action) 

Najnovija igrana adaptacija omiljenog animiranog hita donosi toplu i duhovitu priču o usamljenoj djevojčici Lilo i vanzemaljcu Stitchu koji joj pomaže ponovno povezati obitelj. U glavnim ulogama: Maia Kealoha, Sydney Agudong i Zach Galifianakis. Redatelj: Dean Fleischer Camp. 

SAD, 2025., Obiteljski, Znanstvena fantastika

4. High Potential 

Nova kriminalistička serija prati Morgan, samohranu majku s nevjerojatnim talentom za rješavanje zločina, koja stvara neobičan tim s iskusnim detektivom. U glavnim ulogama: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata i Judy Reyes. 

SAD, 2024., Krimi, TV serija

5. Hocus Pocus 

Tri vještičje sestre slučajno su probuđene nakon 300 godina na Noć vještica u Salemu, a troje djece i njihov mačak moraju ih zaustaviti prije nego što izazovu kaos. U glavnim ulogama: Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. Redatelj: Kenny Ortega. 

SAD, 1993., Fantazija, Komedija

6. Home Alone (Sam u kući) 

Bezvremenska božićna komedija prati osmogodišnjeg Kevina koji ostaje sam kod kuće i mora obraniti dom od nespretnog dvojca provalnika. U glavnim ulogama: Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern. Redatelj: Chris Columbus. 

SAD, 1990., Komedija, Božić

7. Ratatouille 

Animirani dragulj iz Pixar radionice donosi priču o Remyju, štakoru s velikim snovima da postane vrhunski pariški kuhar. Uz pomoć nespretnog pomoćnika Linguinija, Remy izaziva kaos, ali i oduševljava gurmane. U glavnim ulogama: Patton Oswalt, Lou Romano i Janeane Garofalo. Redatelj: Brad Bird. 

SAD, 2007., Animirani, Obiteljski

8. Hocus Pocus 2 

Nastavak kultnog filma vraća tri vještičje sestre nakon 29 godina, a troje srednjoškolaca mora ih spriječiti da ponovno zavladaju Salemi. U glavnim ulogama: Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. 

SAD, 2022., Fantazija, Komedija

9. Halloweentown 

Na svoj 13. rođendan, Marnie otkriva da je vještica i ulazi u čarobni svijet Halloweentown, gdje je čeka borba s mračnim silama. U glavnim ulogama: Debbie Reynolds, Judith Hoag i Kimberly J. Brown. 

SAD, 1998., Fantazija, Obiteljski

10. Home Alone 2: Lost in New York (Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku)

Kevin ponovno ostaje sam, ovaj put u New Yorku, gdje se suočava s poznatim zlikovcima i sprema im nove zamke. U glavnim ulogama: Macaulay Culkin, Joe Pesci i Catherine O'Hara. Redatelj: Chris Columbus. 

SAD, 1992., Komedija, Božić

Ako volite animirane hitove, obiteljske avanture ili blagdanske klasike, na ovoj listi sigurno ćete pronaći nešto za sebe. Koji je vaš favorit s popisa? 
 

