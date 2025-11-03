Top 10 naslova na Disney+

Disney+ je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj svojom bogatom ponudom filmova i serija. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova, među kojima dominiraju animirani klasici, obiteljske komedije i blagdanske fantazije.

1. Coco

Ova čarobna Pixarova animacija prati Miguela, dječaka koji sanja postati glazbenik unatoč obiteljskoj zabrani glazbe. Njegova avantura vodi ga u zadivljujući Svijet mrtvih, gdje uz pomoć šarmantnog prevaranta Hectora otkriva pravu istinu o obiteljskoj povijesti. U glavnim ulogama: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal i Benjamin Bratt. Redatelj: Lee Unkrich.

SAD, 2017., Animirani, Obiteljski

2. The Nightmare Before Christmas

Kultni animirani mjuzikl Tima Burtona donosi priču o Jacku Skellingtonu, kralju Grada Noći vještica koji odlučuje preuzeti Božić. Njegovi planovi, međutim, nailaze na neočekivane prepreke. U glavnim ulogama: Danny Elfman, Chris Sarandon i Catherine O'Hara. Redatelj: Henry Selick.

SAD, 1993., Animirani, Fantazija, Božić

3. Lilo & Stitch (Live-Action)

Najnovija igrana adaptacija omiljenog animiranog hita donosi toplu i duhovitu priču o usamljenoj djevojčici Lilo i vanzemaljcu Stitchu koji joj pomaže ponovno povezati obitelj. U glavnim ulogama: Maia Kealoha, Sydney Agudong i Zach Galifianakis. Redatelj: Dean Fleischer Camp.

SAD, 2025., Obiteljski, Znanstvena fantastika

4. High Potential

Nova kriminalistička serija prati Morgan, samohranu majku s nevjerojatnim talentom za rješavanje zločina, koja stvara neobičan tim s iskusnim detektivom. U glavnim ulogama: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata i Judy Reyes.

SAD, 2024., Krimi, TV serija

5. Hocus Pocus

Tri vještičje sestre slučajno su probuđene nakon 300 godina na Noć vještica u Salemu, a troje djece i njihov mačak moraju ih zaustaviti prije nego što izazovu kaos. U glavnim ulogama: Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy. Redatelj: Kenny Ortega.

SAD, 1993., Fantazija, Komedija

6. Home Alone (Sam u kući)

Bezvremenska božićna komedija prati osmogodišnjeg Kevina koji ostaje sam kod kuće i mora obraniti dom od nespretnog dvojca provalnika. U glavnim ulogama: Macaulay Culkin, Joe Pesci i Daniel Stern. Redatelj: Chris Columbus.

SAD, 1990., Komedija, Božić

7. Ratatouille

Animirani dragulj iz Pixar radionice donosi priču o Remyju, štakoru s velikim snovima da postane vrhunski pariški kuhar. Uz pomoć nespretnog pomoćnika Linguinija, Remy izaziva kaos, ali i oduševljava gurmane. U glavnim ulogama: Patton Oswalt, Lou Romano i Janeane Garofalo. Redatelj: Brad Bird.

SAD, 2007., Animirani, Obiteljski

8. Hocus Pocus 2

Nastavak kultnog filma vraća tri vještičje sestre nakon 29 godina, a troje srednjoškolaca mora ih spriječiti da ponovno zavladaju Salemi. U glavnim ulogama: Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy.

SAD, 2022., Fantazija, Komedija

9. Halloweentown

Na svoj 13. rođendan, Marnie otkriva da je vještica i ulazi u čarobni svijet Halloweentown, gdje je čeka borba s mračnim silama. U glavnim ulogama: Debbie Reynolds, Judith Hoag i Kimberly J. Brown.

SAD, 1998., Fantazija, Obiteljski

10. Home Alone 2: Lost in New York (Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku)

Kevin ponovno ostaje sam, ovaj put u New Yorku, gdje se suočava s poznatim zlikovcima i sprema im nove zamke. U glavnim ulogama: Macaulay Culkin, Joe Pesci i Catherine O'Hara. Redatelj: Chris Columbus.

SAD, 1992., Komedija, Božić

Ako volite animirane hitove, obiteljske avanture ili blagdanske klasike, na ovoj listi sigurno ćete pronaći nešto za sebe. Koji je vaš favorit s popisa?

