Top 10 serija na HBO-u

HBO je i ovog tjedna donio bogat izbor serija koje su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Pogledajte tko je zaslužio mjesto u top 10 najgledanijih serija – možda pronađete inspiraciju za večerašnji binge.

1. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Misteriozna horor serija o gradu iz kojeg nema izlaza i čudovištima koja dolaze sa zalaskom sunca. (SAD, 2022., Horor, Natprirodno)

2. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Kontroverzna i vizualno upečatljiva drama o skupini srednjoškolaca koji se suočavaju s ljubavlju, ovisnostima i društvenim pritiscima. U glavnoj ulozi Zendaya. (SAD, 2019., Drama, Tinejdžeri)

3. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%

Kultna animirana serija o genijalnom, ali nestabilnom znanstveniku Ricku i njegovom unuku Mortyju, koji zajedno putuju kroz svemir i alternativne stvarnosti. (SAD, 2013., Animacija, Sci-fi)

4. The Other Bennet Sister, IMDB: 8.3

Periodna drama s modernim twistom – Mary Bennet, često zanemarena sestra, odlučuje uzeti sudbinu u svoje ruke. (UK, 2026., Drama, Cinderella priča)

5. The Miniature Wife, IMDB: 6.1

Neobična dramedija o bračnom paru čiji se odnosi mijenjaju nakon što supruga Lindy postane visoka svega 15 cm zbog nesreće. (SAD, 2026., Drama, Komedija)

6. Proud, IMDB: 7.3

Poljska drama o Filipu, mladom i samouvjerenom modelu čiji se život mijenja nakon obiteljske tragedije. (Poljska, 2026., Drama, LGBT)

7. Baby Lemmings

Animirana serija o veselim leminzima i njihovim životnim pustolovinama u kanadskoj šumi, savršena za najmlađe gledatelje. (Francuska, 2026., Animacija)

8. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Sitcom o mladom paru koji odgaja obitelj u Teksasu i suočava se s izazovima roditeljstva i braka. (SAD, 2024., Komedija)

9. Half Man, IMDB: 8.1

Britanska drama o dvojici 'braće' čija eksplozivna prošlost izlazi na vidjelo tijekom vjenčanja. (UK, 2026., Drama, Obiteljske veze)

10. The Topurias

Dokumentarna serija o MMA zvijezdi Iliji Topuriji koja otkriva njegovu osobnu stranu i život izvan ringa. (Španjolska, 2026., Dokumentarac, MMA)