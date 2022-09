Top 5 emisija 'Potjere': Kreši uzeli 294.000 kuna, a Kotigu pobijedio srednjoškolac Luka

Sven Marcelić (43), profesor hrvatskog jezika i književnosti, ovog četvrtka je oborio nekoliko rekorda u popularnom kvizu 'Potjera'. Stvorivši nevjerojatnih 22 koraka prednosti ispred lovca Krešimira Sučevića Međerala (43), Sven je upisao povijesnu pobjedu i kući odnio 115.000 kuna. Lovac Krešo proglasio ga je pobjednikom i prije nego što je pokušao 'skinuti' Svenov rekord, a voditelj Joško Lokas (50) na kraju emisije otkrio je da je to najveći broj koraka koji je ikada postavljen, dok iza njega stoji grupni rekord od 20 koraka prednosti.

Nakon povijesne pobjede, Svenu je cijeli studio zapljeskao, a njegovu pobjedu mnogi i dalje komentiraju. Neki gledatelji kažu i da je to najuzbudljivija emisija do sada. Baš zbog toga, mi smo se odlučili prisjetiti i izdvojiti neke od najboljih do sada.

TOP 5 EMISIJA 'POTJERE'

1. Srušili Međerala i osvojili 294.000 kuna

Uigrani tim majstora s mora 24. rujna 2020. godine osvojio je rekordni iznos u 'Potjeri'. Puljanin Marko Veizović, Zadranin Julije Žigo, Splićanin Robert Lojpur i Dubrovčanin Antonio Mustahinić u 954. emisiji HTV-ova kviza nadmašili su lovca Krešimira Sučevića Međerala i osvojili 294.000 kuna, odnosno 73.500 kuna po natjecatelju.

U završnoj potjeri imali su 16 točnih odgovora, koje Krešo nije uspio stići.

- Dečkima nemam što prigovoriti, drago mi je da nose rekordni iznos i da HTV neće morati zbog ovog povisiti pretplatu. Žao mi je što se više nećemo vidjeti ovdje - rekao je lovac na kraju emisije.

2. Kotiga 'pao' na 15. koraku, ekipa osvojila 250.000 kuna

Prije nego što je ekipa s mora osvojila rekordnih 294.000 kuna, rekord u osvojenom iznosu držala je tročlana ekipa, koja je 31. ožujka 2015. godine sa 16 koraka prednosti pobijedila lovca Deana Kotigu (34).

Kotigu su tada sekunde dijelile do pobjede, a kviz 'Potjera' tada je vodio legendarni Tarik Filipović (50).

3. S 19 koraka prednosti uzeli Kotigi čak 198.000 kuna

Robert, Zvonimir i Marija u finalnoj potjeri skupili su 19 koraka prednosti ispred lovca Deana Kotige. Emisija se emitirala u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine, a Dean je tada došao do 16 točnih odgovora što nije bilo dovoljno da pobijedi ekipu, koja je kući odnijela 198.000 kuna.

Lovac bi ih možda i stigao da nije pogriješio na pitanju: 'Koji je najmnogoljudniji grad pakistanske pokrajine Pandžab?'. Točan odgovor je Lahore, što su njih troje i pogodili, dok je Kotiga rekao da je u pitanju Karachi. Osim toga, lovac nije znao ni koji je rimski pjesnik napisao 'Ode'. Odgovor je bio Horacije, no to nisu znali ni natjecatelji.

4. Krešo kiksao, a dvojac odnio nevjerojatnih 170.000 kuna

U emisiji 'Potjera' 31. ožujka 2020. godine gledatelje su oduševili Borna i Siniša, koji su u završnoj potjeri imali tek 13 koraka prednosti, no na kraju su uspjeli pobijediti Krešimira Sučevića Međerala i odnijeti ukupno 170.000 kuna.

Siniša i Borna nisu krili oduševljenje na kraju igre.

- Na mladima svijet ostaje. Krešo nije bio u formi danas, a mi smo imali sreće - rekao je Siniša. Borna je dodao kako je trenutno bez teksta.

5. Brutalno 'potukao' lovca, srednjoškolac (18) u 'Potjeri' osvojio 100.000 kuna

Luka Vidović iz Slavonskog Broda u emisiji 'Potjera', koja se emitirala 17. prosinca 2015. godine. osvojio je 100.000 kuna.

Luka je tada imao 18 godina i pohađao je klasičnu gimnaziju. U završnoj potjeri u dvije minute odgovorio je na 16 pitanja i pobijedio iskusnog kvizaša i lovca Deana Kotigu koji je točno odgovorio na devet pitanja.

