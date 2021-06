Ovogodišnji 'Jana Story Hall of Fame' najavljivali su kao 'novi početak za sve zvijezde koje su iščekivale prvo pravo druženje na crvenom tepihu'. Dosad je on slavio najbolje pjevačice i pjevače, glumice i glumce, osobe s najboljim stilom, kao i autore najboljih filmskih i kazališnih predstava, a naši poznati nisu razočarali. Ovo je pet najzanimljivijih outfita ovogodišnjeg Hall of Famea.

Glumica Ana Begić (41) odjenula je predimenzioniranu svjetloplavu haljinu vrlo zanimljive pletene teksture s resicama. Iskombinirala ju je s bijelim štiklama s tankim remenčićem i bijelim lakom za nokte. Plava kosa njezin je zaštitni znak, a opuštene šiške uokvirivale su joj lice.

Marijana Batinić (40) izabrala je jednostavnu bež pletenu haljinu kroz koju se može vidjeti da ne nosi grudnjak.

Marko Tolja (36) ružičasto odijelo iskombinirao je s bijelom košuljom i plavom kravatom na tanke prugice te crnim cipelama. U džepu je imao šareni rupčić koji je zanimljiv detalj na već veselom 'outfitu'.

Jelena Rozga (43) odabrala je crni kombinezon nesvakidašnjeg kroja, s bijelim dijelovima na području struka i ovratnika. Elegantnu kombinaciju upotpunila je zlatnim naušnicama i 'podigla' crvenim lakom za nokte.

Glumac i redatelj Miran Kurspahić (41) odlučio je svoj prepoznatljivi rokerski stil začiniti šljokicama i životinjskim uzorcima. Obukao je crni frak zanimljivog kroja s bež detaljima, a u ruci je imao crnu vrećastu torbicu.