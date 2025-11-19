Topli gutljaj spasa! Vjekoslav se poznavanjem čajeva spasio strest testa u 'MasterChefu'

U novom stres testu kandidati 'MasterChefa' suočili su se s temom čaja kroz tri faze koje su ispitivale osjetila i preciznost. U izazovu koji je uključivao prepoznavanje čajeva, azijsku ceremoniju i kulinarsku pedantnost, svaki je kandidat pristupio zadatku s različitim stavom, razinom samopouzdanja i motivacije.

Posebnu dimenziju testu donio je Cheolhui Lee, gost-kuhar iz Južne Koreje, koji ih je uveo u filozofiju i rituale čajne tradicije. U izazovu koji je započeo naizgled jednostavno, kroz prepoznavanje aroma i okusa, Vjekoslav se istaknuo kao kandidat koji je ostavio najjači dojam u prvoj fazi te je za njega time stres test završio.

Čajevi koje su natjecatelji imali zadatak prepoznati bili su: kamilica, menta, roibos, lavanda, hibiskus, ginseng, matcha, šipak, crni dimljeni čaj, žuti čaj te jabuka-cimet. Vjekoslav je u toj fazi pokazao najviše znanja i preciznosti, a svoj rezultat komentirao riječima: 'Od svega što me može spasiti u MasterChefu, nisam mislio da će to biti čajevi.'

Foto: NOVA TV

U nastavku, Renata, Egon, Ivan i Jurica pratili su prezentaciju izrade zelenog čaja koju je demonstrirao Cheolhui Lee, profesionalac koji je s kuhanjem započeo već s 14 godina.

- Glavni razlog zbog kojeg kuham je taj što volim vidjeti ljude oko sebe sretne - podijelio je Cheolhui, uvodeći kandidate u filozofiju i preciznost istočnoazijske kuhinje. Nakon demonstracije, svaki je kandidat izabrao pomoćnika s galerije: Renata je odabrala Vjekoslava, Ivan Antoniju, Egon Damjana, a Jurica Endrinu.

Foto: NOVA TV

Zadatak je bio replicirati jelo inspirirano receptima kakve su Kinezi pripremali svojim carevima, uz preciznost do najsitnijih detalja. Za savršenu ravnotežu u rezu i prezentaciji, dobili su čak i ravnala. Jurica je prvi komentirao neobičan izgled jela kojeg su morali replicirati: 'Vidim neku Aladinovu čarobnu svjetiljku ispred sebe. Ne znam je li jelo unutra.'

Tijekom kušanja, otkrili su kako se u tanjuru nalaze fino narezani komadi voća, povrća i tofua, sve posluženo u bogatom aromatičnom temeljcu.

- Nema tu puno promišljanja, samo preciznosti da se sve lijepo posloži - zaključila je Renata.

Dodatnu neizvjesnost unio je Krunoslav, koji posjeduje karticu imuniteta, ali ju je odlučio zadržati.

- S obzirom na to da nije kraj ciklusa, moram misliti i na sebe, možda će i meni taj imunitet dobro doći - objasnio je svoj potez.

S obzirom na zadatak koji traži mirnu ruku, koncentraciju i dosljednost, jasno je da će uspjeh ovisiti o nijansama. Tko će na kraju biti najprecizniji, a kome će faliti samo milimetar doznat ćemo u novoj epizodi 'MasterChefa'.

Foto: NOVA TV