Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI NAPETI IZAZOV

Topli gutljaj spasa! Vjekoslav se poznavanjem čajeva spasio strest testa u 'MasterChefu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Topli gutljaj spasa! Vjekoslav se poznavanjem čajeva spasio strest testa u 'MasterChefu'
7
Foto: NOVA TV

Natjecatelji su morali prepoznati čajeve od kamilice, mente, lavande, hibiskusa, šipka... Vjekoslav je u toj fazi pokazao najviše znanja i preciznosti

U novom stres testu kandidati 'MasterChefa' suočili su se s temom čaja kroz tri faze koje su ispitivale osjetila i preciznost. U izazovu koji je uključivao prepoznavanje čajeva, azijsku ceremoniju i kulinarsku pedantnost, svaki je kandidat pristupio zadatku s različitim stavom, razinom samopouzdanja i motivacije. 

MIR ILI PRITISAK? 'MasterChef' kandidati su pred izazovom koji izgleda prilično opuštajuće, ali skriva zamke
'MasterChef' kandidati su pred izazovom koji izgleda prilično opuštajuće, ali skriva zamke

Posebnu dimenziju testu donio je Cheolhui Lee, gost-kuhar iz Južne Koreje, koji ih je uveo u filozofiju i rituale čajne tradicije. U izazovu koji je započeo naizgled jednostavno, kroz prepoznavanje aroma i okusa, Vjekoslav se istaknuo kao kandidat koji je ostavio najjači dojam u prvoj fazi te je za njega time stres test završio.

Čajevi koje su natjecatelji imali zadatak prepoznati bili su: kamilica, menta, roibos, lavanda, hibiskus, ginseng, matcha, šipak, crni dimljeni čaj, žuti čaj te jabuka-cimet. Vjekoslav je u toj fazi pokazao najviše znanja i preciznosti, a svoj rezultat komentirao riječima: 'Od svega što me može spasiti u MasterChefu, nisam mislio da će to biti čajevi.'

Foto: NOVA TV

U nastavku, Renata, Egon, Ivan i Jurica pratili su prezentaciju izrade zelenog čaja koju je demonstrirao Cheolhui Lee, profesionalac koji je s kuhanjem započeo već s 14 godina.

- Glavni razlog zbog kojeg kuham je taj što volim vidjeti ljude oko sebe sretne - podijelio je Cheolhui, uvodeći kandidate u filozofiju i preciznost istočnoazijske kuhinje. Nakon demonstracije, svaki je kandidat izabrao pomoćnika s galerije: Renata je odabrala Vjekoslava, Ivan Antoniju, Egon Damjana, a Jurica Endrinu.

Foto: NOVA TV

Zadatak je bio replicirati jelo inspirirano receptima kakve su Kinezi pripremali svojim carevima, uz preciznost do najsitnijih detalja. Za savršenu ravnotežu u rezu i prezentaciji, dobili su čak i ravnala. Jurica je prvi komentirao neobičan izgled jela kojeg su morali replicirati: 'Vidim neku Aladinovu čarobnu svjetiljku ispred sebe. Ne znam je li jelo unutra.'

Tijekom kušanja, otkrili su kako se u tanjuru nalaze fino narezani komadi voća, povrća i tofua, sve posluženo u bogatom aromatičnom temeljcu.

- Nema tu puno promišljanja, samo preciznosti da se sve lijepo posloži - zaključila je Renata.

TEŽAK ZADATAK Kandidati MasterChefa morali su savršeno sljubiti vina s mesom, a samo neki su uspjeli
Kandidati MasterChefa morali su savršeno sljubiti vina s mesom, a samo neki su uspjeli

Dodatnu neizvjesnost unio je Krunoslav, koji posjeduje karticu imuniteta, ali ju je odlučio zadržati.

- S obzirom na to da nije kraj ciklusa, moram misliti i na sebe, možda će i meni taj imunitet dobro doći - objasnio je svoj potez.

S obzirom na zadatak koji traži mirnu ruku, koncentraciju i dosljednost, jasno je da će uspjeh ovisiti o nijansama. Tko će na kraju biti najprecizniji, a kome će faliti samo milimetar doznat ćemo u novoj epizodi 'MasterChefa'.

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!
LIJEPA LAURA

FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025