PRVI ŽENSKI MURAL U SPLITU

Torcida prekrila mural posvećen Zdravki Krstulović, grad najavio novi na primjerenijoj lokaciji

Piše Dora Pek,
Torcida prekrila mural posvećen Zdravki Krstulović, grad najavio novi na primjerenijoj lokaciji
Split: Mural posvećen Zdravki Krstulović | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Mural s likom Zdravke Krstulović, naslikan 2019. godine na Gripama, bio je rad akademske umjetnice Josipe Krolo i izveden je uz odobrenje Grada Splita. Za razliku od njega, novi Torcidin mural nastao je bez dozvola

Split je grad murala. Na fasadama, podvožnjacima i zidovima kvartova ispisane su navijačke poruke, a Torcidine murale moguće je vidjeti gotovo na svakom kantunu. Upravo zato jedan novi mural, nastao povodom 75. rođendana Torcide, sam po sebi ne bi privukao posebnu pažnju. No ovoga puta njime je prekriven mural iz 2019. godine, posvećen Zdravki Krstulović, glumici koja je obilježila Split i hrvatsku glumačku scenu. Ujedno je to bio prvi splitski mural posvećen ženi.

Mural s likom Zdravke Krstulović, naslikan 2019. godine na Gripama, bio je rad akademske umjetnice Josipe Krolo i izveden je uz odobrenje Grada Splita. Za razliku od njega, novi Torcidin mural u Ulici slobode nastao je bez potrebnih dozvola, piše Slobodna Dalmacija. Iako nema potvrde da je mural posvećen glumici prekriven s namjerom, njegovim je nastankom uklonjen raniji mural koji je imao i umjetničku i simboličku vrijednost.

Split: Mural posvećen Zdravki Krstulović
Split: Mural posvećen Zdravki Krstulović | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Zdravka Krstulović bila je dugogodišnja članica Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i jedno od prepoznatljivih imena gradske kulturne scene. U Splitu već postoji mural posvećen njezinom kolegi i prijatelju Borisu Dvorniku, koji se nalazi na Visokoj i koji je izradila Torcida. Taj mural dosad nije bio predmet sličnih intervencija, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon što je slučaj izazvao reakcije u javnosti, udruga Domine stupila je u kontakt s Torcidom i Gradom Splitom. Kako je za Index izjavila Mirjana Kučer iz udruge Domine, zajedničkim naporima pokušat će obnoviti mural. 

Da su dogovori u tijeku, potvrdio je za Slobodnu Dalmaciju i gradonačelnik Tomislav Šuta. Naveo je da su se predstavnici Grada već sastali s udrugom Domine. Iz Grada su za Slobodnu Dalmaciju poručili kako je dogovoreno da će se izraditi novi mural posvećen Zdravki Krstulović, koji će ovoga puta biti postavljen na primjerenijoj i vidljivijoj lokaciji u gradu.

Točna lokacija i vrijeme realizacije zasad nisu poznati. Mirjana Kučer potvrdila je da je obnova dogovorena, ali da su detalji još uvijek predmet daljnjih razgovora.

