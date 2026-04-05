Tori Spelling i djeca završili u bolnici nakon prometne nesreće

Glumica Tori Spelling (52), njezino četvero djece i još troje ljudi završilo je u bolnici nakon prometne nesreće prije nekoliko dana. Kako navodi People, do nesreće je došlo u četvrtak nešto prije 18 sati po lokalnom vremenu u okolici Los Angelesa, kada su se sudarila dva automobila.

Spelling je vozila svoju djecu i njihove prijatelje kada se u njih zabio auto. Vozač je navodno vozio prebrzo i prošao kroz crveno svjetlo. Tri vozila hitne pomoći su ih prevezli u bolnicu. Neki od njih imaju modrice, porezotine, ali i potres mozga.

Glumica, koja se proslavila ulogom u seriji Beverly Hills 90210 ima petero djece, Liama (19), Stellu (17), Hattie (14), Finna (13) i Beaua (9), koje je dobila u braku s bivšim suprugom Deanom McDermottom.

Mediji su i 2011. izvijestili u nesreći u kojoj je sudjelovala Spelling, kada je udarila autom u zid. Tada je vozila svoje dvoje najstarije djece u školu i pokušavala pobjeći paparazzijima. Tada je bila i trudna.