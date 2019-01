Tošin intervju prije smrti: Moja želja je da budem kao i ostali...

Samo jedan dan prije smrti, Toše Proeski ni ne sluteći odradio je svoj posljednji intervju. Nakon toga sjeo je u terenac s vozačem Georgijem Georgijevim i menadžericom Ljiljanom Petrović te krenuo za Zagreb. U svom posljednjem intervjuu, Proeski je iskreno razgovarao o sebi. Objasnio je da najviše koncerata i nastupa ima u Hrvatskoj. Pjevač, za kojeg svi koji su ga poznavali kažu da je bio anđeo na zemlji, još jednom je pokazao skromnost. Na svakom koncertu, priznao je, imao je svoj mali ritual. Tada bi javno pozdravio mamu, tatu i prijatelje.

- Želio bih se malo trgnuti od svega, ali ne mogu.Mašinerija me je stavila, kako to kažu, u 'bubanj' i gotovo. Nema povratka. Tražim povratak od svakodnevnih intervjua, od šminkanja, od skidanja šminke, pakovanja. Svega mi je 'do ovdje' Smeta mi sve. Želim, a ne mogu otići na večeru ili trgovinu - otkrio je tada Toše. Mnogi su komentirali kako je izgledao iscrpljeno, a neki su otišli i korak dalje te pisali kako je pjevač tog dana i naslutio tragediju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Makedonskoj legendi, posljednje riječi ispred kamera bile su o tome kako samo želi biti normalan. Prema pričama mnogih prijatelja, Proeski je uvijek bio skroman čovjek kojeg slava nikada nije promijenila.



- Šetao sam ispred izloga i shvatio da više od sedam godina nisam izašao, prošetao gradom i rekao sebi: 'Ovo mi se sviđa, ući ću u trgovinu'. Mislite da ne želim? Želim. Kao i svi normalni ljudi - rekao je.