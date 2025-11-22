'Toy Story' je prvi u potpunosti računalno animirani film, u kina je stigao prije točno 30 godina

Film "Toy Story" (Priča o igračkama) je na velika platna stigao 22. studenoga 1995. godine te je označio prekretnicu u produkciji animiranih filmova. Bio je to prvi uradak Pixara, koji je film radio za produkciju Disneyja. Režiju potpisuje John Lasseter, koji je radio i scenarij skupa s Andrewom Stantonom, Joelom Cohenom i Alecom Sokolowom. Prvi put u povijesti snimljen je dugometražni film koji je u potpunosti računalno animiran.

Uz kauboja Woodyja, kaubojku Jesse i astronauta Buzza, "Toy Story" čini niz likova koji pričaju priču iz perspektive igračaka. Iako je film ostvario nevjerojatni uspjeh te je pokrenuo čitavu franšizu i Pixar pozicionirao među vodeće tvrtke za animaciju, počeci nisu bili lagani.

Tvrtka Disney i brojni problemi

John Lasseter je radio za Disney, gdje se 80-ih godina prvi put susreo s animacijom. Toliko je bio oduševljen da je došao na ideju za vlastiti film. Prezentirao je ideju vodstvu tvrtke, no oni su je odmah odbili i Lasseter je dobio otkaz. Jedno vrijeme je nakon toga radio za Lucasfilm te je 1986. godine bio jedan od pokretača tvrtke Pixar. Samo nekoliko tjedana od pokretanja, tvrtku je kupio tadašnji vlasnik Applea, Steve Jobs. Lasseter je ostao ondje raditi, a 1988. je producirao kratki film "Tin Toy", koji je napravio u potpunosti pomoću računala. Osvojio je i Oscara, zbog čega je privukao pažnju tvrtke Disney.

Nakon uspjeha, Disney je Lasseteru ponudio da se vrati.

Foto: Dominic Lipinski

- Mogu otići u Disney na mjesto direktora ili mogu ostati u Pixaru i ispisati povijest - rekao je svom prijatelju Edu Catmullu. Osjećao je obavezu prema Steveu Jobsu, koji je vjerovao u njegov rad, te je ostao. Ponudio je Disneyju da zajednički naprave "Toy Story", no nisu htjeli da se produkcija odvija izvan njihova studija. Jeffrey Katzenberg u to je vrijeme bio direktor Walt Disney Studija te je vodio sve pregovore, a zbog njegovih odluka je izmijenjen i scenarij originalnog filma.

Nekoliko godina su pregovarali oko prava te se nisu slagali u vezi mnogočega. Katzenberg je jasno govorio da na sve pristaje samo zbog Lasseterova talenta. Kada su postigli dogovor, produkcija je započela.

Billy Crystal je požalio što je odbio ulogu

Jeffrey Katzenberg odobrio je scenarij u siječnju 1993. godine te su odmah nakon toga počeli tražiti glumce koji će posuditi glas likovima "Toy Storyja". Neki od producenata su razmatrali Robina Williamsa i Clinta Eastwooda za glas Woodyja, no Lasseter je htio da mu glas posudi Tom Hanks. Billyju Crystalu su ponudili Buzza, no odbio je ulogu. Kasnije je priznao da je požalio sve, a bio je protiv svega jer nije vjerovao da će animirani film uspjeti. Uloga je pripala Timu Allenu. "Toy Story" je prvi animirani film na kojem su radili Hanks i Allen.

Foto: Ian West

Don Rickles stoji iza glasa Mr. Potato Heada, Jim Varney je dao glas Slinky Dogu, a Wallace Shawn Rexu. Glas Bo Peep dala je Annie Potts, a John Morris Andyju Davisu, vlasniku igračaka.

Na filmu je radilo 27 animatora te su koristili 400 računalnih modela za animaciju likova. Najkompliciraniji je bio Woody za kojeg su potrošili najviše vremena. Neke su scene maknuli iz originalnoga scenarija jer su za to vrijeme bile previše kompleksne. Film je zahtijevao 800.000 sati rada računala i 114.240 kadrova animacije. Pixar je mogao renderirati manje od 30 sekundi filma dnevno.

Naporni rad se isplatio. "Toy Story" je bio drugi najpopularniji film 1995. godine te je zaradio preko 363 milijuna dolara na blagajnama kina. Dobio je tri nominacije za Oscar, uključujući i onu za najbolji scenarij. To je prvi put u povijesti da je animirani film dobio nominaciju u toj kategoriji. Dobili su počasnog Oscara za svoj rad, a pokrenuli su i uspješnu franšizu.

Foto: YouTube/screenshoot

Peti nastavak očekuje se iduće godine

Peti dio slavnog filmskog serijala trebao bi izaći 19. lipnja iduće godine, a osim već dobro znanih, fanove će upoznati i s nekim novim likovima.

Uz Woodyja, Jesse i Buzza u nastavku ovog animiranog hita pojavit će se i visokotehnološki tablet u obliku žabe imena Lilypad, koji 'ostatku ekipe eksponencijalno otežava posao kada se suoče s potpuno novom prijetnjom vremenu za igru', stoji u priopćenju za javnost.

Novom liku glas će dati Greta Lee te se pridružiti već dobro poznatoj glumačkoj postavi koju čine Tom Hanks kao Woody, Tim Allen kao Buzz, Joan Cusack kao Jessie, Blake Clark kao Slinky Dog te Tony Hale kao Forky. Osim Lilypad, u novom nastavku pojavit će se i Smarty Pants, kojem će glas posuditi Conan O’Brien.

