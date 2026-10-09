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LA DOLCE VITA

'Tračerice' Blair u Italiji uživa sa suprugom Adamom Brodyjem

Piše Maša Mai Čigir,
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'Tračerice' Blair u Italiji uživa sa suprugom Adamom Brodyjem
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Foto: instagram
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Leighton Meester i Adam Brody uživaju u romantičnom odmoru u Italiji, dijeleći prekrasne trenutke s pratiteljima na društvenim mrežama

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Leighton Meester i Adam Brody uživaju u talijanskom odmoru, a glumica je svojim pratiteljima na Instagramu otkrila djelić njihove svakodnevice tijekom putovanja. Od luksuznih hotela i vožnji brodom do ukusnih jela i romantičnih trenutaka, čini se da slavni par u potpunosti uživa u čarima Italije. Glumica je odsjela u luksuznom resortu Petra Segreta Resort & Spa na Sardiniji, otkrivši pogled iz svojeg apartmana s privatnim bazenom, a podijelila je i nekoliko prizora iz hotela Palazzo Venart u Veneciji, gdje su ona i suprug nastavili svoje talijansko putovanje.

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Meester je pokazala i kako izgleda njezino opuštanje na brodu. Na jednoj fotografiji pozirala je s ružičastom ružom, odjevena u smeđu haljinu na točkice i crnu vestu, a vjetar joj je pritom razbarušio kosu. Osim prekrasnih lokacija, Meester je s pratiteljima podijelila i gastronomske užitke. 

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Foto: Instagram

Dok uživaju u odmoru, Meester i Brody nastavljaju usklađivati svoje glumačke karijere s obiteljskim životom. Par se upoznao tijekom rada na filmu 'The Oranges', a vezu su javno potvrdili u veljači 2013. godine. Zaručili su se iste godine, a vjenčali u veljači 2014. godine. Meester (40) i Brody (46) imaju dvoje djece: kćer Arlo, rođenu 2015. godine, i sina rođenog 2020 godine., čije ime nisu javno otkrili. Unatoč tome što su godinama u braku i što imaju roditeljske obaveze, supružnici su nastavili graditi i zajedničke profesionalne projekte, među kojima su filmovi 'River Wild' i 'Life Partners' te serije 'Nobody Wants This' i 'Good Cop/Bad Cop'.

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Foto: Mike Blake

Meester je ranije ove godine za časopis People govorila o tajni njihova uspješnog braka, istaknuvši da je međusobna naklonost jedan od najvažnijih temelja njihove veze.

- Mislim da je ključno to što se međusobno sviđamo i dobro slažemo. To je zapravo temelj svega. Jednostavno osjećaj: ‘Stvarno mi se sviđa ta osoba’ - rekla je u siječnju.

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Glumica smatra da je za dugoročnu vezu važno prihvatiti činjenicu da nitko nije savršen te biti spreman na zajednički rast.

- Mislim da je važno biti s drugom osobom i znati da ona nije savršena te da će vas izazivati, kao i da ste vi daleko od savršenstva - izjavila je.

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Foto: DANIEL COLE

Ni Brody ne skriva koliko cijeni svoju suprugu. U intervjuu za People 2025. godine glumac, poznat po ulozi u seriji 'The O.C.', istaknuo je njezin smisao za humor i sposobnost vođenja dubokih razgovora.

- Mislim da me iznenađuje time koliko je duhovita, a istovremeno sposobna za duboke razgovore kao rijetko tko - rekao je.

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