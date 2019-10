'Tragedija mi je obilježila život, ali me nije zaustavila u borbi...'

Moji počeci, kao u svakom poslu nisu bili laki, ali kad gledam danas unazad na te početke, ne bih ništa mijenjao u svojoj karijeri, bilo je i uspona i padova. Sva ta iskustva koja sam kroz život stekao dio su mog glazbenog sazrijevanja, rekao nam je Zdravko Škender (68) koji se potpuno povukao sa scene, a sad se odlučio vratiti na estradu.

Na scenu se vratio s pjesmom 'Oprosti majko', za koju kaže da je doživljava jako emotivno.

- Majka mi je često znala reći: 'Čuvaj se sine i neka te čuva dragi Bog na tvome putu. Upravo zbog toga kad sam čuo prvi put te stihove odlučio sam snimiti ovu prekrasnu pjesmu. Mislim da nam je svakome teško kad nas napuste naši roditelji - priča Škender.

Ovaj pjevač je 1980. doživio prometnu nesreću koja ga je prikovala za invalidska kolica. Ipak, to ga nije spriječilo da se posveti svojoj najvećoj ljubavi, glazbi.

- Od karijere zapravo nisam nikada odustao, čak ni kada me snašla teška tragedija koja mi je obilježila daljnji životni put - rekao je i dodao: 'Fanovi su ti koji mi daju snagu da nastavim dalje'.

Za sebe kaže da ima veliko i hrabro srce i da se daje publici 100%. Želja mu je održati solistički koncert u Lisinskom.

- Evo nedavno su moji prijatelji i kolege Novi fosili u Lisinskom imali sjajan koncert povodom 50 godina karijere. Nadam se da ću iduće godine također obilježiti 50 godina karijere na tom istom mjestu - poručio je.

Što se tiče daljnjih poslovnih planova, planira izdati album 'THE BEST OF' Zdravko Škender, na čemu intenzivno radi. Album bi trebao izaći do kraja iduće godine, a u pripremi je i nova pjesma za nadolazeći CMC festival u Vodicama.

- Mislim da je to sjajan festival za predstavljanje novih pjesama, ne samo za novu generaciju izvođača, nego i za nas koji smo nešto dulje na glazbenoj sceni - zaključio je Škender.

