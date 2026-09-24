Tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio mu se bratić, a o svemu se oglasio i glazbenik

U Mrčajevcima kod Čačka jučer ujutro se dogodila tragedija u kojoj je preminuo M. I. (64), bratić pjevača narodne glazbe Miroslava Ilića (75). Muškarac se utopio u šahtu koji se nalazi u blizini obiteljske kuće.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o nesretnom slučaju. Iako su Hitna pomoć i policija brzo intervenirali, muškarcu nažalost nije bilo pomoći. Policija je provela očevid, a istraga bi trebala pokazati kako je došlo do nesreće i utapanja, piše Blic.

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Vijest o tragediji je potresla obitelj glazbenika. Miroslav Iliće je potvrdio da je riječ o njegovom bratiću.

- Jest, točno je, dogodila se tragedija. Što bih više rekao, jako sam tužan - kratko je rekao pjevač.

Foto: Instagram

Glazbenik se oglasio i na društvenim mrežama i napisao: 'Nažalost, istina je. Znate da nemam rođenog brata, on mi je bio najrođeniji! Bili smo jako bliski, ali ne mogu o tome pričati'.

Izvori tvrde kako je otišao iza kuće namjestiti ventil. No nije se vratio.

- Otišao je završiti nešto, ali nije se vraćao. Onda smo se zabrinuli - ispričao je izvor.