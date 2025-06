Tragična sudbina 'Buntovnika': Natalie Wood se utopila, James Dean poginuo je prije premijere

Prije sedam desetljeća u kina je stigao film koji će zauvijek promijeniti prikaz adolescentske tjeskobe na velikom platnu. "Buntovnik bez razloga" redatelja Nicholasa Raya nije bio samo film; bio je krik jedne generacije, seizmički udar u kulturi koji i danas odjekuje. S Jamesom Deanom u ikoničnoj crvenoj jakni te Natalie Wood i Salom Mineom uz njega, film je stvorio tri simbola otuđene mladosti. No dok je film postajao besmrtan, sudbine njegovih glavnih zvijezda ispisale su tragičan epilog koji je legendu učinio još mračnijom i kompleksnijom.

Sve počinje sa slikom mladića u crvenoj jakni - zbunjenog, ljutitog, nježnog i opasnog u isto vrijeme. James Dean kao Jim Stark postaje oličenje tinejdžerske konfuzije, nesigurnosti i prkosa. Njegova karizma, pogled pun boli i odlučna šutnja katapultirali su ga u status kulturne ikone gotovo istog trenutka kad se film pojavio u kinima.

Priča o nastanku "Buntovnika" jednako je dramatična kao i sam film. Studio Warner Bros. godinama je posjedovao prava na naslov kliničke studije psihologa Roberta Lindnera, "Rebel Without a Cause: The Hypnoanalysis of a Criminal Psychopath", no nije imao scenarij. Redatelj Nicholas Ray, fasciniran temom maloljetničke delinkvencije, odbacio je klinički pristup. Nisu ga zanimali psihopati ni siromašni mladići iz slamova nego "djeca iz dobrih, srednjoklasnih obitelji".

Ray je u jednoj noći napisao sirovi predložak od 17 stranica pod nazivom "The Blind Run" i iz njega je, u suradnji sa scenaristom Stewartom Sternom, rođena priča o Jimu, Judy i Platonu. U početku Warner Bros. je tretirao projekt kao niskobudžetni B-film koji se trebao snimati u crno-bijeloj tehnici. Sve se promijenilo kad je u kina stigao film "Istočno od raja". Preko noći James Dean je postao senzacija, a studio je shvatio da u rukama ima zvijezdu. Produkciju su zaustavili te odlučili da se "Buntovnik" snimi u raskošnom formatu CinemaScope i boji. Ta je odluka film pretvorila u vizualno remek-djelo i vječni spomenik jedne ere.

U srcu filma nije pobuna radi pobune nego duboka i bolna potraga za identitetom i pripadanjem. To nije priča o delinkventima nego o djeci čije su obitelji disfunkcionalne. "Vi me trgate na komade!", vrišti Jim Stark u jednoj od najpoznatijih scena, a taj krik postaje univerzalni izraz adolescentske patnje.

Jim Stark (Dean) nije zao dečko. On je zbunjeni tinejdžer koji očajnički traži muški uzor u svom slabašnom ocu (Jim Backus), koji nosi pregaču i ne usuđuje se suprotstaviti dominantnoj majci. Njegov bunt je zapravo potraga za smjernicama, za odgovorom na pitanje kako biti muškarac u svijetu koji se čini licemjernim i praznim. Deanova izvedba, prožeta metodološkom glumom, ranjivošću i sirovom emocijom, bila je revolucionarna i stvorila je arhetip osjećajnog buntovnika koji će utjecati na generacije glumaca.

Uz Jima stoje Judy (Natalie Wood) i Platon (Sal Mineo), čije priče dodatno produbljuju temu obiteljskog sloma. Judy, koju otac odbacuje jer više nije njegova "djevojčica", traži pažnju u naručju vođe bande Buzza. Platona su, pak, napustili roditelji koje nikad ne vidimo; odgaja ga kućna pomoćnica, a on u Jimu vidi očinsku figuru koju nikad nije imao. Njih troje u napuštenoj vili stvaraju vlastitu, improviziranu obitelj, tražeći utočište od svijeta koji ih ne razumije. Posebno je značajan lik Platona, koji se danas smatra prvim gay tinejdžerom u povijesti američkog filma.

Iako je Haysov kodeks branio eksplicitne prikaze, Ray je kroz Mineovu nježnu izvedbu i obožavanje Jima stvorio snažan i tragičan queer podtekst. Snimanje filma bilo je jednako turbulentno kao i životi likova.

- Bio sam odlučan snimiti film iz perspektive tinejdžera i pogoditi sve kako treba - automobile, odjeću, stavove - objasnio je Ray svoju viziju, a da bi to postigao, namjerno je stvarao atmosferu kontroliranoga kaosa. Glumci su ga smatrali očinskom figurom.

- Nick je bio otac kakvog smo svi trebali - izjavio je Sal Mineo, no taj je "otac" koristio nekonvencionalne metode. Poticao je glumce na improvizaciju, a njegov odnos s Deanom bio je posebno intenzivan. Opisivali su ga kao "buran duhovni brak" u kojem je Ray dao Deanu toliku slobodu da su neki smatrali kako Dean surežira film. Legendarna scena u kojoj Jim vrišti na roditelje, "Vi me trgate na komade!", nije bila potpuno u scenariju. Dean je, uronjen u lik, izbacio tu rečenicu u naletu stvarne frustracije. "Nastavite snimati," šapnuo je Ray kamermanu, inzistirajući da taj sirovi, autentični trenutak ostane u filmu.

Ta napeta "obiteljska" atmosfera na setu bila je prožeta i stvarnim dramama. Redatelj je bio u središtu nekih od njih. Iako u početku nije smatrao da Natalie Wood odgovara ulozi, 16-godišnja glumica navodno je počela aferu s 44-godišnjim Rayem kako bi osigurala ulogu Judy. Ta veza izazvala je ljubomoru mladog Dennisa Hoppera, koji je glumio člana bande Goona.

- Bio sam ludo zaljubljen u Natalie - priznao je Hopper godinama kasnije. "A ona je bila s redateljem. To je bilo teško." Pričalo se i da je Dean gajio nekonzumiranu strast prema Salu Mineu, što je dodatno pojačalo kemiju na platnu i dalo queer podtekstu lika Platona dodatnu težinu.

Rayeva potraga za realizmom išla je toliko daleko da je kao tehničkog savjetnika angažirao Franka Mazzolu, vođu prave losanđeleške bande The Athenians. Mazzola nije bio samo savjetnik; postao je ključni dio produkcije. On je učio glumce kako se drže, govore i bore. Čak je doveo članove svoje bande da glume statiste, što je ponekad dovodilo do stvarnih sukoba na setu s rivalskim bandama koje su se pojavile. Scena borbe noževima ispred opservatorija Griffith snimana je s pravim, iako otupljenim, noževima, a Dean je tijekom snimanja navodno zadobio manje posjekotine.

Autentičnost se tražila i u izgledu. Mazzola je bio taj koji je odveo kostimografe u trgovinu Matson's, gdje je kupljena Deanova legendarna crvena jakna - simbol koji je nastao tek nakon odluke o snimanju u boji i koji će, s bijelom majicom i trapericama, postati uniforma tinejdžerske pobune diljem svijeta. Slava koju je film donio svojim zvijezdama bila je obavijena sjenom tragedije. Njihovi prerani i nasilni odlasci stvorili su mit o "prokletstvu" filma. James Dean nije ni dočekao premijeru filma u listopadu 1955. jer je poginuo u automobilskoj nesreći 30. rujna. Natalie Wood je nakon "Buntovnika" ostvarila blistavu karijeru i dobila još dvije nominacije za Oscara. Njezin život tragično je prekinut 1981. godine, kad se utopila pod misterioznim okolnostima tijekom plovidbe jahtom sa suprugom Robertom Wagnerom i glumcem Christopherom Walkenom. Njezina smrt i danas je predmet špekulacija, a Wagner je godinama kasnije proglašen "osobom od interesa" u ponovno otvorenoj istrazi.

Sudbinu nije izbjegao ni Sal Mineo. Ubijen je ispred svog stana 1976. godine u 37. godini. Tragični krajevi svih triju zvijezda zauvijek su obojili film aurom tuge i fatalizma.

U doba cenzure i konzervativnog društva pedesetih "Buntovnik bez razloga" bio je revolucionaran - iako prikazuje samo jedan dan i noć u životu troje mladih, dotaknuo je teme koje su tada bile tabu: obiteljski raskol, otuđenost, mentalno zdravlje, pa čak i potisnutu seksualnost. U nekim je državama bio zabranjen, a drugdje kritiziran zbog "antisocijalnog sadržaja". No publika - posebice mladi - prepoznala je istinu ispod filmske forme. Nisu to bili idealizirani, sretni tinejdžeri iz reklama, nego stvarna bića s tugom, pitanjima i nemirom.

Ovaj film bio je jedinstven i u mnogim kasnijim filmovima za mlade mogao se prepoznati utjecaj "Buntovnika bez razloga". Bilo da govorimo o kultnim klasicima kao što je "The Breakfast Club" pa sve do suvremenih serija poput "Euforije" - svi oni, svjesno ili ne, slijede trag koji je ovaj film ostavio. Teme koje obrađuje i dalje su itekako prisutne i aktualne. Ne čudi, stoga, da je 1990. godine film uvršten u Nacionalni registar filmske baštine SAD-a kao jedno od djela koje je "kulturno, povijesno i estetski značajno".

James Dean zacementiran je kao simbol mladenačkog bunta, čak i generacijama koje su se rodile desetljećima kasnije. "Buntovnik bez razloga" i dalje je nevjerojatno moćan. Njegova vizualna ljepota, snimljena u CinemaScopeu, emocionalna iskrenost i teme otuđenja, potrage za pripadanjem i generacijskog jaza ostaju univerzalne. To je film koji "diše adolescentskim plućima", kako je rekao jedan kritičar, i podsjeća nas da ponekad najveći buntovnici nisu oni koji nemaju razlog nego oni koji ga očajnički traže.