Tragična sudbina princa glam rocka: Slutio je da će poginuti u autu, a nije ni naučio voziti

Malo je glazbenika koji su izgorjeli tako sjajno i tako brzo poput Marca Bolana. Pionir glam rocka, androgena ikona i pjesnik čiji su stihovi lebdjeli između mitologije i rock'n'rolla, Bolan je sa svojim bendom T. Rex definirao zvuk i stil jedne ere. Njegova vladavina bila je apsolutna, ali kratka, prekinuta u stravičnoj prometnoj nesreći samo dva tjedna prije tridesetog rođendana, ostavivši iza sebe nasljeđe koje i danas odjekuje.

Rođen kao Mark Feld u londonskom Hackneyju, sin vozača kamiona, odrastao je na zvucima Genea Vincenta i Chucka Berryja. Bio je originalni "mod", tinejdžer besprijekornog stila koji je rano shvatio važnost imidža i karizme, čak se kratko bavio i manekenstvom. Njegov put do slave bio je ispunjen promjenama umjetničkih imena (Toby Tyler, Marc Bolan) i glazbenim eksperimentima. Nakon kratkog, ali burnog staža u bendu John's Children, čiji je singl "Desdemona" BBC zabranio zbog stihova "lift up your skirt and fly" ("podigni suknju i poleti"), Bolan je pronašao svoj prvi autentični izričaj. Godine 1967. osniva Tyrannosaurus Rex sa Steveom Peregrinom Tookom, psihodelični folk duo koji je stvarao glazbu na razmeđi Tolkiena i hipijevskog sna. Bolan na akustičnoj gitari i Took na bongosima i udaraljkama, stvarali su eterične, poetske pjesme koje je prigrlio legendarni DJ John Peel, dajući im ključnu podršku na radiju. Njihova glazba bila je ispunjena Bolanovom nadrealnom poezijom, što je kulminiralo i objavom njegove jedine zbirke pjesama, "The Warlock of Love", koja je postala neočekivani bestseler.

Rođenje glam rocka i "T.Rextasy"

Ali u Bolanu je oduvijek čučao rock'n'roll showman željan stadiona. Nakon što je nepredvidivog Tooka zamijenio Mickeyjem Finnom, skratio je ime benda u T. Rex i zamijenio akustičnu gitaru električnom. Singl "Ride a White Swan" iz 1970. bio je najava revolucije koja je dolazila. Pravi "big bang" dogodio se u ožujku 1971. godine. Nastupajući u kultnoj emisiji Top of the Pops s hitom "Hot Love", Bolan se pojavio sa šljokicama na obrazima. Bio je to, kako će se kasnije ispostaviti, trenutak rođenja glam rocka. Odjednom, sve se promijenilo.

Uslijedila je serija hitova broj jedan - "Get It On", "Telegram Sam", "Metal Guru" - i album Electric Warrior koji je postao zvučna podloga generacije. Histerija koja je pratila bend, nazvana "T.Rextasy", bila je usporediva jedino s Beatlemanijom. Nosio je pernate boe, cilindre i satenske kostime, brišući granice između muškog i ženskog i postajući ultimativna tinejdžerska fantazija. Njegov prijatelj i rival, David Bowie, pomno je pratio svaki njegov korak. Producent Tony Visconti, koji je radio s obojicom, kasnije je opisao prvi susret s Bolanom.

​- U Marcu Bolanu nisam vidio visoku umjetnost; vidio sam sirovi talent. Vidio sam genija. Vidio sam potencijalnu rock zvijezdu - od prve minute kad sam ga upoznao - izjavio je Visconti.

Pad, povratak i tragičan kraj

Slava je imala svoju cijenu. Do 1974. godine, formula se počela trošiti, a Bolanov život izmicati kontroli pod utjecajem kokaina i alkohola. Njegov brak s June Child se raspao zbog afere s pratećom pjevačicom Glorijom Jones, s kojom se preselio u SAD i 1975. dobio sina Rolana. Mnogi su ga otpisali kao "izblijedjelu staru tartu", kako ga je opisao jedan glazbeni časopis. No, Bolan se nije predavao. Godine 1977. vratio se u Veliku Britaniju vidno mršaviji i pun nove energije.

Objavio je sjajan album "Dandy in the Underworld" i pokrenuo vlastitu TV emisiju "Marc". U njoj je ugostio brojne nove bendove, uključujući punkere The Damned, pokazujući da je i dalje relevantan i otvoren za nove zvukove. U posljednjoj epizodi, gost mu je bio David Bowie. Tijekom zajedničkog nastupa, Bolan se spotaknuo i pao s pozornice. Snimka je emitirana takva kakva jest, s vidno zabavljenim Bowiejem.

Samo nekoliko dana kasnije, u ranim jutarnjim satima 16. rujna 1977., dogodila se tragedija. Vraćajući se kući, ljubičasti Mini koji je vozila Gloria Jones sletio je s ceste u londonskom Barnesu i udario u stablo. Bolan, koji je bio na suvozačevom mjestu, poginuo je na mjestu. Ironično, nikada nije naučio voziti, navodno zbog stalnog predosjećaja da će život skončati u automobilskoj nesreći.

*uz korištenje AI-ja