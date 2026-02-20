Trailer za 3. sezonu 'Zmajeve kuće' obećava kaos, ali i otkriva veliku svađu iza kamera...

Fanovi su napokon dočekali! HBO je izbacio prvi teaser trailer za treću sezonu serije 'Zmajeva kuća' (House of the Dragon), a s njim i potvrdu. Epska saga o građanskom ratu Targaryena vraća se u lipnju 2026. godine. Iako je kratak, trailer puca od napetosti i jasno daje do znanja da nas čeka mračnija i krvavija sezona. Sukob između Rhaenyrinih 'Crnih' i 'Zelenih' okupljenih oko kralja Aegona II. više nije tinjajući sukob, prerasta u totalni rat koji prijeti progutati čitav Westeros.

Zlokobni slogan 'Iz vatre dolazi tama' (From fire comes darkness) savršeno opisuje atmosferu trailera, koji nas baca ravno u kaos nakon dramatičnog finala druge sezone. Dok Aemond Targaryen sjedi na Željeznom prijestolju umjesto brata Aegona, koji je netragom nestao s Larysom Strongom, snage kraljice Rhaenyre okupljaju se za konačni udar na Kraljev Grudobran.

Rhaenyra računa na tajno obećanje kraljice Alicent da će predati grad kako bi spasila svoju obitelj, no trailer nam vrišti da od lakog plana nema ništa. Scene su krcate novim, moćnim zmajevima koji staju na Rhaenyrinu stranu, a sve zaokružuje Daemon Targaryen riječima upućenim svojoj kraljici: 'Ti si kraljica zmajeva. U rukama imaš apsolutnu moć.'

Čitatelji knjige 'Vatra i krv' Georgea R. R. Martina sigurno su poskočili od uzbuđenja kad su vidjeli kadrove koji najavljuju legendarnu - i notorno brutalnu - Bitku kod Gulleta. Riječ je o golemom pomorskom i zračnom okršaju, jednom od najkrvavijih poglavlja u povijesti Westerosa.

Showrunner Ryan Condal već je ranije otkrio kako je bitka, originalno planirana za drugu sezonu, prebačena u treću zbog manjeg broja epizoda.

​- Svi oni koji su strpljivo čekali ono užasno, brutalno i nemilosrdno krvoproliće, dobit će ga napretek - poručio je Condal za Entertainment Weekly, obećavajući spektakl kakav još nismo vidjeli.

No euforiju oko trailera pomalo je pokvarila drama koja se već mjesecima kuha iza kulisa. Ni manje ni više nego sam tvorac svijeta 'Pjesme leda i vatre', George R. R. Martin, nedavno je bez dlake na jeziku progovorio o svom poljuljanom odnosu sa showrunnerom Ryanom Condalom, ustvrdivši da serija više nije 'njegova priča'.

U intervjuu za The Hollywood Reporter njihovu je nekad sjajnu suradnju opisao kao 'užasnu' i 'goru od klimave'. Martin ne skriva gorčinu jer su njegovi kreativni savjeti tijekom druge sezone, kako kaže, uglavnom bili ignorirani.

Stvar je otišla toliko daleko da se u priču morao umiješati i sam šef HBO-a, Casey Bloys, koji je pokušao malo smiriti loptu.

​- Kao i u svakoj dobroj američkoj obitelji, preferirao bih da naša disfunkcionalnost ostane iza zatvorenih vrata. Ali eto nas - rekao je Bloys za Deadline.

​- Ono što bih rekao jest da nas je George upoznao s Ryanom kao osobom za koju je mislio da bi bila najbolja za stvaranje 'Zmajeve kuće'. I reći ću, Ryan je bio izvrstan showrunner i zaista sjajan partner i suradnik, tako da prihvaćamo njegovu viziju i kreativne odabire - dodao je.