Trans diva Dana International otvara ovogodišnji Eurosong

Pobjednica Eurosonga 1998. godine Dana International otvorit će ovogodišnje finale 64. izdanja Eurosonga. Pjevat će svoju pobjedničku pjesmu 'Diva' te pjesmu 'Tel Aviv' koju je pjevač Omer, koji je originalno izvodi, odbio pjevati jer je natjecanje na Šabat, odnosno dan odmora.

Dana International će proslaviti dvadeset godina od kada je njezina pobjeda dovela Eurosong u Izrael. Nakon pobjede na Eurosongu se okušala još 2011., ali nije prošla u finale.

Ona je i prva trans pobjednica Eurosonga. Pravim imenom Sharon Cohen, to jest Yaron, s 18 godina postala je prva izraelska drag queen i ubrzo postigla veliku slavu. Prvu je pjesmu objavila 1990. godine, a na operaciji prilagodbe spola bila je 1993. godine.

Vrlo rano Dana je shvatila da je gay, a u tinejdžerskim godinama i da je trans.

