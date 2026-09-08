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Transrodna kći Elona Muska je nova zvijezda modnog brenda

Piše Maša Mai Čigir,
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Transrodna kći Elona Muska je nova zvijezda modnog brenda
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Foto: ABACA/ABACA
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Otuđena kći Elona Muska zaštitno je lice nove kampanje modnog brenda Desigual

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Vivian Jenna Wilson, kći Elona Muska, novo je zaštitno lice lice kampanje "BORN TO DISOBEY", brenda Desigual, koja postavlja individualnost nasuprot svijetu oblikovanom algoritmima, umjetnom inteligencijom i potrazi za savršenstvom.

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Kampanja pristupa ideji tehnološke kontrole na zaigran pristup, a u njoj se pojavljuje robot DESI 84 koji je programiran za pomoć, no Vivian kroz kampanju testira njegove granice. Kroz čitav niz iznenadnih i neočekivanih situacija Vivian dokazuje kako ljudsku intuiciju, kreativnost te dozu kaosa roboti ipak ne mogu zamijeniti.

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Korisnici društvenih mreža oduševljeni su novom Desigual kampanjom te ju hvale.

- Jedna od najboljih kampanja 21. stoljeća - napisao je jedan korisnik.

- Ova kampanja je sve - dodao je drugi.

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Foto: ABACA/ABACA

Podsjetimo, Vivian je 2022. godine s napunjenih 18 godina podnijela zakonski zahtjev za promjenu imena i spola, navodeći da "više ne želi biti povezana sa svojim biološkim ocem na bilo koji način". Napetosti s ocem eskalirale su nakon što ju je Musk u jednom podcastu nazvao "mrtvom", tvrdeći da je njegov sin "ubijen od strane woke virusa". Njezin odgovor na društvenim mrežama postao je viralan, a u njegovu čast nazvala je i vlastitu liniju odjeće 'Evil Woke Mind Virus'.

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