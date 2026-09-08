Otuđena kći Elona Muska zaštitno je lice nove kampanje modnog brenda Desigual
Transrodna kći Elona Muska je nova zvijezda modnog brenda
Vivian Jenna Wilson, kći Elona Muska, novo je zaštitno lice lice kampanje "BORN TO DISOBEY", brenda Desigual, koja postavlja individualnost nasuprot svijetu oblikovanom algoritmima, umjetnom inteligencijom i potrazi za savršenstvom.
Kampanja pristupa ideji tehnološke kontrole na zaigran pristup, a u njoj se pojavljuje robot DESI 84 koji je programiran za pomoć, no Vivian kroz kampanju testira njegove granice. Kroz čitav niz iznenadnih i neočekivanih situacija Vivian dokazuje kako ljudsku intuiciju, kreativnost te dozu kaosa roboti ipak ne mogu zamijeniti.
Korisnici društvenih mreža oduševljeni su novom Desigual kampanjom te ju hvale.
- Jedna od najboljih kampanja 21. stoljeća - napisao je jedan korisnik.
- Ova kampanja je sve - dodao je drugi.
Podsjetimo, Vivian je 2022. godine s napunjenih 18 godina podnijela zakonski zahtjev za promjenu imena i spola, navodeći da "više ne želi biti povezana sa svojim biološkim ocem na bilo koji način". Napetosti s ocem eskalirale su nakon što ju je Musk u jednom podcastu nazvao "mrtvom", tvrdeći da je njegov sin "ubijen od strane woke virusa". Njezin odgovor na društvenim mrežama postao je viralan, a u njegovu čast nazvala je i vlastitu liniju odjeće 'Evil Woke Mind Virus'.
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