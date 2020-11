Transrodna Romana (52) ulovila muža (36) na kebabu s drugom i razvela se: Izbacila ga iz stana

Romana se lani posvađala sa suprugom i javno ga optužila da je vara sa susjedom i da joj je ukrao zamrznuta pileća prsa iz zamrzivača

<p>Na drugu godišnjicu upoznavanja, prije dva tjedna, <strong>Romana Taylor</strong> (52) odlučila je da ponove večeru s dagnjama na buzaru koju su imali kad su prvi put izašli na dejt. Nazvala je supruga <strong>Marka Taylora</strong> (36) i rekla mu da mu dolazi na posao da odu skupa u šoping po namirnice. Marko je tad radio u restoranu brze hrane u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Marko mi je rekao da ne dolazim jer mu na poslu ne smiju znati da smo u braku jer sam transrodna. Rekao mi je da ga čekam dvije tramvajske stanice dalje od posla, na što sam ja popi...... Rekla sam mu da što se on mene srami. Svi znaju tko smo, imali smo brojne skandale - kaže Romana.</p><p>Podsjetimo, Romana se lani posvađala sa suprugom i javno ga optužila da je vara sa susjedom i da joj je ukrao zamrznuta pileća prsa iz zamrzivača. No vratimo se na njihovu najnoviju dramu. Uvjerena da joj nešto taji, Romana je poput detektivke sutradan Marku pripremila sačekušu. Došla mu je na posao i ugledala ga kako dijeli kebab s mladom kolegicom.</p><p>- Sakrila sam se iza nekih paleta. Kad ono izlazi neka njegova kolegica šarene kose i daje mu kebab. Tad su me oboje vidjeli. Ona me čudno pogledala, a Marko me htio zagrliti, što sam odbila. Vratila sam se u stan u kojemu smo živjeli i rekla mu da se više ne vraća. Stvari mu nisam vratila niti ću. Marko je sad kod roditelja - kaže Romana. U afektu, uvjerena da je vara, otišla je na sud i zatražila razvod, koji je i dobila.</p><p>- Marko me nije spriječio u traženju razvoda. Potpisao je sve što je trebalo. Bio je mrtav-hladan kad sam mu dala rješenje o razvodu po koje je došao u stan u kojemu smo živjeli. Puno puta smo se svađali i mirili, on je odlazio k roditeljima i vraćao se, ali ovaj put se ne želi vratiti. Rekao mi je da me i dalje voli, ali da ne želi više živjeti sa mnom. Samo je uvjetovao da i dalje može doći vidjeti našeg mačka Zizija kojeg smo skupa udomili, a koji je kod mene - kaže Romana. No ni ona, tvrdi, ne žali zbog razvoda jer smatra da Marko mora shvatiti neke stvari.</p><p>- Ja sam puno starija od njega. Imam 52 godine, a on 36. Velika je to razlika u godinama. Smetalo mi je što stalno gleda nogomet na televiziji i igra igrice na PlayStationu. Samosvjesna sam i samostalna žena. Odlična kućanica! Znala sam ‘začiniti’ naš seksualni život, čistila sam stan u samostojećim čarapama. Marko mi je i rekao da sam njegova prva ljubav. Ostao je bez posla zbog postroženih epidemioloških mjera jer su zatvorili restoran u kojem je radio. Njegovi roditelji su bili na našem vjenčanju i prihvatili su me, iako su nedavno pale teške riječi između nas jer sam ih previše puta uplitala u naš brak. Svaki put kad bismo se Marko i ja posvađali, zvala sam svekrvu - priznala je Romana. Što će dalje biti, Romana ne zna ni sama.</p>