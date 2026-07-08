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EPIZODA ZA PAMĆENJE

Travis otkrio kad je zaprosio Taylor: 'Zauvijek ću to pamtiti'

Piše Magdalena Mucić,
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Travis otkrio kad je zaprosio Taylor: 'Zauvijek ću to pamtiti'
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Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
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Priznanje Travisa Kelcea u potcastu kojeg vodi s bratom ne dolazi kao iznenađenje Swiftijima, obožavateljima Taylor Swift, koji su već po fotografijama sa zaruka znali kada se prošnja dogodila

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U novoj epizodi podcasta 'New Hights' kojeg vodi s bratom Jasonom, Travis Kelce (36) nije otkrio niti jedan detalj s vjenčanja s Taylor Swift (36), no osvrnuo se na zaruke. Ispričao je kako je pjevačicu zaprosio odmah nakom premijerne epizode nove sezone podcasta, 13. kolovoza prošle godine.

- Započeti sezonu s Taylor bilo je stvarno epski. Tijekom cijelog snimanja u glavi mi se vrtilo: Nakon emisije ću zaprositi ovu ženu. Tu epizodu ću pamtiti zauvijek - kazao je Kelce.

Ovo priznanje ne dolazi kao iznenađenje Swiftijima, obožavateljima Taylor Swift, koji su već po fotografijama sa zaruka znali kad se prošnja dogodila. Naime, na pjevačicinoj valovitoj kosi primijetili su tragove slušalica i odmah zaključili da je Kelce kleknuo nakon snimanja podcasta.

Foto: Instagram

Taylor i Travis vjenčali su se prije pet dana na raskošnom i ekskluzivnom vjenčanju u Madison Square Gardenu, čime su otvorili novo poglavlje svoje ljubavne priče koja je započela u ljeto 2023.

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