Trebao im je samo 21 dan da stvore noćnu moru, a bijela maska postala je simbol straha

Prije 48 godina u američka kina stigao je "Halloween", horor koji će zauvijek promijeniti povijest žanra. Redatelj John Carpenter tada nije mogao ni zamisliti da će njegov skromni film, snimljen za oko 300.000 dolara, postati svjetski fenomen, pokrenuti jednu od najpoznatijih horor franšiza i stvoriti kultnog negativca Michaela Myersa.

Zanimljivo je da se film prvotno trebao zvati "The Babysitter Murders", odnosno "Ubojstva dadilja". Međutim, producent Irwin Yablans predložio je da se radnja odvija tijekom Noći vještica, čime je nastao naslov koji danas prepoznaju milijuni ljubitelja horora. Carpenter je scenarij napisao zajedno s Debrom Hill, a cijeli film snimljen je za samo 21 dan. Iako je radnja smještena u izmišljeni gradić Haddonfield u Illinoisu, snimanje se odvijalo u sunčanoj Kaliforniji. Budući da se snimalo u proljeće, ekipa je morala koristiti umjetno jesensko lišće kako bi stvorila dojam listopada.

Jedna od najpoznatijih zanimljivosti vezana je uz zastrašujuću bijelu masku Michaela Myersa. Naime, riječ je o preuređenoj maski kapetana Kirka iz serije "Zvjezdane staze", kojeg je glumio William Shatner. Maska je kupljena za svega 1,98 dolara, nakon čega su joj prošireni otvori za oči, izmijenjena kosa i lice obojeno u sablasno bijelu boju. Tako je gotovo slučajno nastao jedan od najprepoznatljivijih simbola filmskog horora.

Veliku ulogu u uspjehu filma imala je i njegova glazba. John Carpenter osobno je skladao glavnu temu, iako nikada nije naučio čitati ni pisati note. Za skladanje i snimanje filmske glazbe imao je samo tri dana. Jednostavna klavirska melodija, prepoznatljiva po neobičnom ritmu u peterodobnoj mjeri, postala je jednako slavna kao i sam Michael Myers. Carpenter je time dokazao da za stvaranje napetosti nisu potrebni veliki orkestri ni skupi specijalni efekti.

Film je označio i veliki glumački proboj tada 19-godišnje Jamie Lee Curtis, koja je utjelovila Laurie Strode. Zanimljivo je da Curtis nije bila Carpenterov prvi izbor za tu ulogu, ali njezino obiteljsko podrijetlo privuklo je pozornost producenata. Njezina majka bila je Janet Leigh, zvijezda Hitchcockova klasika "Psiho" iz 1960. godine. Za nastup u "Halloweenu" Curtis je dobila samo 8.000 dolara, no uloga joj je otvorila vrata Hollywooda i donijela nadimak "kraljica vriska".

Unatoč skromnom budžetu, "Halloween" je ostvario izvanredan komercijalni uspjeh i postao jedan od najprofitabilnijih nezavisnih filmova svojega vremena. Njegov utjecaj vidljiv je u brojnim kasnijim hororima, posebno onima koji koriste motiv maskiranog ubojice koji neumoljivo progoni svoje žrtve.

Franšiza se tijekom desetljeća proširila na čak 13 filmova, uključujući nastavke, prerade i različite vremenske linije radnje. Posebno je zanimljivo da treći film, "Halloween III: Season of the Witch" iz 1982., uopće nema Michaela Myersa kao glavnog negativca. Autori su tada pokušali pretvoriti serijal u zbirku različitih horor priča povezanih Noći vještica, ali ta ideja nije zaživjela.

Jamie Lee Curtis vraćala se ulozi Laurie Strode tijekom više od četiri desetljeća, a posljednji put utjelovila ju je u filmu "Halloween Ends" iz 2022. godine.

*uz korištenje AI-ja