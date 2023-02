Treća epizoda 'The Last of Us' šokirala gledatelje, dvojica likova iz videoigre su gay par

Posljednja, treća epizoda HBO-ove serije 'The Last of Us' izazvala je gomilu reakcija zbog izmijenjene priče o Billu i Franku, odnosno, činjenici da su dvojica likova iz videoigre u seriji gay par.

Epizoda, u kojoj je fokus prebačen s Joela i Ellie na Billa i Franka, kod velikog je dijela publike proglašena možda i najboljom do sada, ali dijelu se nije svidio izmijenjeni scenarij. Redatelj treće epizode Peter Hoar objasnio je za Inverse kako je ljude 'na prevaru' uvukao u to da pogledaju romansu dvojice likova i fokusiraju se na njihovu priču.

- Nekada trebate na prevaru uvući ostatak svijeta da vide ovakve scene prije nego što krenu komentirati i zaključivati. Mislim da ljudi sada možda razumiju da je to realnost. To je sve ljubav - rekao je Hoar, koji je također gay.

- Bill, kojeg glumi Nick Offerman (52), komplicirana je ličnost i teško bi prošao kao homoseksualac u stvarnosti. Ali nije sve tako binarno. Lik kojeg je utjelovio je čovjek koji nikada nije spoznao sebe, i kada mu je majka umrla dobio je kuću. Izolirao se od svijeta i na kraju postao sredovječan čovjek koji se zaljubi u drugog muškarca, a takvo nešto se ne vidi svaki dan - zaključio je redatelj.

