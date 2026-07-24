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ZABRINUO PRATITELJE

Trener Edo iz Života na vagi već tjednima trpi bolove: 'Čekam presudu hoću li morati pod nož'

Piše 24sata,
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Trener Edo iz Života na vagi već tjednima trpi bolove: 'Čekam presudu hoću li morati pod nož'
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Foto: RTL
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Edin Mehmedović već tjednima leži zbog jakih bolova, a još ne zna hoće li se oporaviti bez operacije

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Ležim na kauču. Tjednima. Boli me. Čekam. Presudu na koju nisam spreman. Hoće li moje tijelo uspjeti samo sebe iscijeliti ili ću ipak pod nož?, napisao je Edin Mehmedović, trener iz RTL-ova showa 'Život na vagi', na Instagramu.

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Dok vani traje ljeto, on već tjednima dane provodi kod kuće i čeka što će biti dalje.

- Vani je ljeto. Čujem ptice. Cvrčke. A ja sam kod kuće. Sam. Čekam presudu. Još je nema - dodao je.

Foto: Instagram

Mehmedović je godinama živio u pokretu, ponavljao iste vježbe i pomagao drugima da ponovno zavole svoje tijelo. Sad ne može ni do plaže.

- Mogu se samo okretati. S jedne strane na drugu. Boli. Ali i to će proći - napisao je.

Foto: RTL/canva

Tjedni provedeni na kauču natjerali su ga da razmisli o svemu što ljudi odgađaju misleći da za to još imaju vremena.

- Zato je ova fotografija tu. Kao podsjetnik. Meni. A možda i tebi. Ne čekaj 'jednom'. Ne čekaj da prođe još jedno ljeto. Ne čekaj da te nešto zaustavi. Živi - zaključio je.

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Pratitelji su mu poželjeli da se što prije oporavi.

- Drži se i izdrži - poručila mu je jedna pratiteljica.

- Ti si zaslužio oporavak jer si mnogima pomogao, utješio ih, bio inspiracija i uzor. Ljudino, samo nam ti ozdravi, Edine - dodao je pratitelj.

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