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Prikovan za kauč

Trener Edo zbog ozljede završio gotovo nepokretan: 'Sa 46 godina opet sam postao dijete'

Piše 24sata,
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Trener Edo zbog ozljede završio gotovo nepokretan: 'Sa 46 godina opet sam postao dijete'
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Foto: RTL
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Edin Mehmedović zbog hernije diska tjednima je gotovo nepomično ležao na kauču, nije mogao normalno sjediti ni hodati, a sad se polako oporavlja i nada da će izbjeći operaciju

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Od osobe koja je svaki dan bila u pokretu, odjednom sam se našao u situaciji da tjednima gotovo nepomično ležim na kauču. Doslovno sam ustajao samo da odem do toaleta, a zatim se ponovno vraćao u horizontalni položaj. Tako je Edin Mehmedović, kineziolog i trener iz RTL-ova showa 'Život na vagi', opisao teško razdoblje kroz koje prolazi zbog hernije diska. 

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U razgovoru za Story otkrio je kako je problem počeo gotovo bezazleno, a zatim ga potpuno izbacio iz svakodnevnog ritma. Prvu nelagodu osjetio je tijekom treninga, kad ga je lagano zategnulo u donjem dijelu leđa. Vježbu je prekinuo, ali je nastavio trenirati i idućih dana normalno igrao tenis, vozio bicikl i planinario. Bol se, međutim, postupno pojačavala, a kad se počela spuštati niz lijevu nogu i kad mu je stopalo počelo trnuti, shvatio je da nije riječ o običnoj sportskoj ozljedi.

Foto: RTL

Liječnici su mu dijagnosticirali ekstruziju diska između kralježaka L5 i S1. Disk je puknuo, a njegov sadržaj počeo je pritiskati živac, zbog čega su se pojavili jaka bol, utrnulost i slabost.

- Tek kad čovjek to doživi na vlastitoj koži shvati koliko jedan živac može promijeniti kvalitetu svakodnevnog života - rekao je Mehmedović.

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Posebno teško palo mu je mirovanje. Čovjek koji je cijeli život u sportu i čiji je posao vezan uz kretanje odjednom je tjednima gotovo cijele dane provodio ležeći. Na terapije je odlazio ležeći u automobilu jer mu je i sjedenje stvaralo velik pritisak na živac, a roditelji su mu pomagali oko svakodnevnih stvari.

- Mama bi mi skuhala ručak koji sam jeo ležeći na kauču. U tim trenucima, sa svojih 46 godina, ponovno sam postao dijete o kojem netko mora brinuti. Vrijeme sam kratio knjigama i televizijom, ali ono što mi je najviše nedostajalo bio je osjećaj slobode. Cijeli život učim ljude koliko je važno kretanje, a onda sam jednog jutra trebao tuđu pomoć da ustanem s kauča. Tek tada sam do kraja shvatio da zdravlje nikada ne smijemo uzimati zdravo za gotovo - ispričao je.

Veliku podršku pružila mu je i supruga Petra, koja ga je unatoč njegovu stanju odlučila odvesti na more. Njezinu rečenicu posebno pamti.

 - Došla je po mene u Zagreb, spakirala moje stvari i rekla: 'Ajmo. Ležati možeš i u Solinama.' Tada sam shvatio koliko je čovjek zapravo bogat kada u najtežim trenucima ima nekoga tko vjeruje u njega više nego što on vjeruje u sebe - rekao je.

Foto: Instagram/Edo Mehmedovic

Petra je spustila stražnja sjedala automobila, a Edin je put do otoka proveo ležeći. Prvih nekoliko dana gotovo se nije dizao, no malo-pomalo počeo je hodati nekoliko minuta i ulaziti u more. Operaciju bi zasad mogao izbjeći, što mu je i najveća želja, no konačna odluka ovisit će o nastavku oporavka i liječničkim procjenama. 

Foto: RTL

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