Trenera Edu razljutila je Petra: 'Nema pomoći ako ona ne želi'

Nakon izazova Edo je želio nasamo popričati s Petrom jer nije dala sve od sebe za vrijeme zadatka, ali Petra mu je rekla da o tome sada ne želi razgovarati, što je njezinog trenera razljutilo pa je odustao

<p>U posljednjoj epizodi Života na vagi kandidati su posjetili Vukovar. U perivoju baroknog dvorca Eltz morali su odraditi veliki izazov.</p><p>- 'S jedne strane je 20 dijelova puzzli koje treba prenijeti preko poligona i složiti sliku dvorca. Nagrada je kilogram prednosti na vaganju!' - objasnio je pravila trener Edo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Izazov je bio naporan, no tijesna borba odigrala se između Dominika i Marice, a Marica je na kraju pobijedila i dobila prednost od jednog kilograma na vaganju. Nakon izazova Edo je želio nasamo popričati s Petrom jer nije dala sve od sebe za vrijeme zadatka, ali Petra mu je rekla da o tome sada ne želi razgovarati, što je njezinog trenera razljutilo pa je odustao.</p><p>- Ja sam ušao u taj odnos iskreno, svim svojim srcem, svom svojom dušom, i ja joj od srca želim i dalje sve najbolje. Međutim, ako ona želi ići putem koji nije ispravan, nije pravi, ja tim putem ne želim ići i ne mogu joj tada pomoći - rekao je Edo.</p><p>Petra je za to vrijeme komentirala da se osjeća kao "Pale sam na svijetu" jer joj je otišla Viki, a i bila je, kaže, loše volje. '</p><p>- Već unaprijed znam da ću biti zadnja i nije mi to više zabavno. Ne želim odustati, ne znam što dalje očekivati, ali danas mi ne ide - zaključila je.</p><p>Trenerica Maja odlučila je iznenaditi Petru, a Edo Mateja. Maja je Petru odvela među konje i tako je jako razveselila da je komentirala kako obožava sve vrste konja te da je često znala otići u konjički klub u Karlovcu, ali ju je uvijek bilo strah jahati zbog težine. Budući da joj je Maja otkrila da jaše, Petra je bila oduševljena što dijele istu ljubav prema konjima.</p><p>Za to vrijeme Edo je Mateja odveo u sportsku rukometnu dvoranu. '</p><p>- Smišljao sam kako da ti bude zabavan trening, ali da ga mrziš i sjetio sam se priprema za rukomet!' - smijao se Edo, ali i Matej, presretan zbog iznenađenja.</p><p>Nakon iznenađenja za Petru i Mateja uslijedilo je i iskušenje - fiš paprikaš. Petra je komentirala da ne može podnijeti kuhanu ribu. Matej ipak zagrabio fiš, a njega je slijedio Dodo. Za to vrijeme Ante, Zdravka, Maja, Petra i Marica i dalje su raspravljali treba li Ante početi jesti. Dominik je taj koji je pojeo dva kilograma fiš-paprikaša i tako odnio pobjedu od dva i pol kilograma prednosti na vaganju.</p><p> </p>