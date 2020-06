Tri ansambla HNK, Drama i Balet pjevaju, plešu i recitiraju

<p>Najljepša stvar u toj interakciji s publikom je da i oni, koji su samo u prolazu, zastanu i ostanu do kraja, kaže nam <strong>Ksenija Marinković </strong>(54). Diva hrvatskoga glumišta na večerašnjem će otvaranju “Ljetnih večeri HNK u Zagrebu” recitirati pjesmu Vesne Parun “Tramvaj broj 11”.</p><p>I kolege iz Drame, <strong>Franjo Kuhar</strong>, <strong>Ivan Colarić</strong>, <strong>Filip Vidović</strong>, <strong>Dušan Bućan</strong>, <strong>Barbara Vicković</strong>, <strong>Mirta Zečević</strong>, <strong>Slavko Juraga</strong>, <strong>Jelena Otašević Babić </strong>i <strong>Silvio Vovk</strong>, govoriti će ulomke pjesama hrvatskih pjesnika, poput <strong>Josipa Pupačića</strong>, <strong>Dobriše Cesarića</strong>, <strong>Ivana Slamniga</strong>, <strong>Irene Vrkljan</strong>... Spektakl otvaranja počinje u 20 sati ispred zgrade HNK, a na pozornicu će izaći sva tri ansambla: umjetnici Drame, Opere i Baleta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: HNK I 24sata obilježili rođendan Williama Shakespearea</strong></p><p>- Kad smo osmišljavali program, nismo znali da će nam biti ponuđeno da radimo i u našoj kući. Govorilo se da će se sezona zatvoriti u ožujku, a u međuvremenu mjere su dopustile da radimo i u kući. Tako paralelno imamo program unutar kazališta i ‘Ljetne večeri’ koje idu danima kad u kući ne izvodimo predstave - kaže <strong>Dubravka</strong> <strong>Vrgoč</strong>, intendantica HNK.</p><p>Baš kao i Kseniju Marinković, i Vrgoč raduje ta čvrsta nit HNK i njihove publike. Pa i onih koji, kako kaže Marinković, zastanu pa ostanu i koji će to tek postati.</p><p>“Ljetne večeri HNK u Zagrebu” otvorit će scensko-glazbeni događaj “Lipanjska noć”, na kojemu će nastupiti zbor Opere HNK i operni solisti. Ivana Lazar, Dubravka Šeparović Mušović, Tomislav Mužek, Davor Radić i Luciano Batinić pjevat će neke od najljepših arija, poput Vojvode od Mantove “La donna è mobile” iz opere “Rigoletto” te pjesama poput “Domovini i ljubavi” Ivana pl. Zajca ili “O kućo” mala Ive Tijardovića.</p><p>Ulomak iz baletne predstave u nastajanju “Ponos i predrasude” u koreografiji <strong>Lea Mujića </strong>izvest će <strong>Natalia Kosovac</strong>, <strong>Iva Vitić Gameiro</strong>, <strong>Guilherme Gameiro Alves</strong>, <strong>Balint Rauscher </strong>i <strong>Andrea Schifano</strong>. U koreografiji <strong>Leonarda Jakovine</strong>, baletni solo “Osam komada za četiri timpana” na glazbu <strong>Elliotta</strong> <strong>Cartera </strong>izvest će timpanist <strong>Marko Mihajlović </strong>i baletni solist <strong>Takuya Sumitomo</strong>.</p><p>- Osim prikaza iz ‘Ponosa i predrasuda’, građani će vidjeti i pokazne vježbe, što im je uvijek zanimljivo, gledati tu na travi, ispred HNK - rekla nam je Vrgoč.</p><p>Ljubav između Zagreba i HNK je obostrana. I glumcima, plesačima kao i pjevačima nacionalnog teatra želja je bila da ansambli izađu izvan kuće, da na prostoru Trga Republike Hrvatske izvode popularne programe. Njihova svrha je da se, uz vrhunske umjetničke doživljaje, Zagrepčani druže s umjetnicima.</p><p>- Građani vole vidjeti glumce, pjevače, plesače... Veliki je to, obostrani užitak - rekla je Vrgoč i prisjetila se kako su lani, tijekom Dana otvorenog trga, građani čak i odijevali kostime iz predstava, uživali u spoznaji kazališta s druge strane, a ne samo iz publike.</p>