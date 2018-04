Tri dana nakon smrti, javila se Aviciijeva obitelj: Teško nam je

Vijest o smrti popularnog Aviciija prije četiri dana šokirala je njegove obožavatelje diljem svijeta. Beživotno tijelo producenta i DJ-ja pravog imena Tim Bergling policija je pronašla u hotelskoj sobi u omanskom gradu Muscatu, a sada se javila njegova obitelj. Roditelji i njegova braća Anton i David otišli su u Oman po njegovo tijelo, a uskoro će se saznati kada će biti sprovod u rodnoj Švedskoj. Osim njih, glazbenik ima i sestru Lindu.

Obitelj se u priopćenju zahvalila fanovima na ljubavi i potpori koju su dobivali u danima nakon glazbenikove smrti. Isto tako, osvrnuli su se na način na koji su kolege i fanovi odali počast Aviciiju te su još jednom zamolili da poštuju njihovu privatnost u teškom razdoblju.

Foto: Privatni album Avicii s bratom Davidom

- Želimo vam zahvaliti na potpori i lijepim riječima o našem sinu i bratu. Zahvalni smo svima koji su voljeli Timovu glazbu - stoji u objavi za medije. Iako su obavljene dvije obdukcije, uzrok smrti još uvijek nije službeno poznat, a policija je prošlog vikenda potvrdila kako su sve kriminalne radnje isključene.

Inače, brojne kolege odale su počast Aviciiju kako na društvenim mrežama, tako i na popularnom festivalu Coachella. Osim toga, crkvena zvona u nizozemskom Utrechtu zvonila su u ritmu njegovih pjesmama.

Avicii je bio jedan od predvodnika suvremenog Electronic Dance pokreta i jedan od rijetkih DJ-jeva koji je punio arene diljem svijeta. Osvojio je dvije MTV Music Awards nagrade, nagradu Billboard Music te je dva puta bio nominiran za Grammyja.

Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!',' The Days' i You Make Me' te popularni 'Levels'. Surađivao je s glazbenim zvijezdama kao što su Coldplay i Madonna, a domaća publika imala ga je priliku vidjeti na festivalu Ultra Europe u Splitu.