Tri puta pobijedio bolest: Želim nadoknaditi što sam propustio

To su bile duge tri godine u kojima sam se borio s bolešću, ali već je od 1. rujna otkad sam izašao iz bolnice sve u najboljem redu i ja mislim da će ovaj pit biti treća sreća jer ove zadnje tri godine su mi stvarno najteže godine u životu, ispričao je Nikola Pokrivač (32) za IN magazin. Bivši nogometaš je prošle godine treći put pobijedio bolest Hodginkov limfom, karcinom limfocitnog tkiva, a kad se suočio s time odlučio je da se neće predati.

Foto: Screenshot/InMagazin

- Nema nikad odustajanja jer život je kratak i vrijedi se boriti tako da nema predaje - istaknuo je. Pokrivač je zbog bolesti prekinuo profesionalnu karijeru te je postao poduzetnik i suvlasnik je kluba.

- Došao mi je iznenadni kraj karijere, sigurno se nisam nadao tome, ali pošto sam završio tako rano, eto, odlučio sam se malo za ovaj biznis i uz to ću sad na ljeto upisati sportsku akademiju za trenera i mislim da ovo jedno ide s drugim - rekao je bivši nogometaš kojemu su uzorki Zlatko Dalić, Branko Ivanković i Slaven Bilić. Kaže da je cijeli život bio u karantenama zbog bolesti i nije imao mogućnosti za noćni život, a sad mu je puno lakše kada je završio karijeru.

Foto: Neal Simpson/Press Association/PIXSELL

Pokrivač vrijeme provodi družeći se sa prijateljima i kako je bio bolestan, puno je propustio pa sada, kako kaže, hoće sve nadoknaditi i živjeti punim plućima. Također, želi samo misliti na lijepe trenutke.

- Ne mora to sad biti izlazak do jutra, može biti i neka večera i druženje s prijateljima koji su mi puno falili, kao što sam rekao hoću to sve nadoknaditi što sam izgubio kroz ove tri godine - ispričao je bivši nogometaš. Pokrivač je prošle godine proveo 50 dana u izolaciji što je njemu te supruzi Katarini (33) i kćeri Niki (4) teško palo, a sada se što je više moguće provodi vrijeme s obitelji.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Kad sam s njima kod kuće, sve mi je puno lakše. Nakon što sam izašao iz bolnice, morao sam puno paziti, nisam izlazio među ljude, a kad i jesam, morao sam nositi masku - rekao je svojedobno Pokrivač. Od nogometa se oprostio na stadionu u Koprivnici u prosincu prošle godine i to je bio jako emotivan trenutak za njega.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Proveo sam tu godinu i pol i igranje za Slaven Belupo ostat će mi u najljepšem sjećanju. Ljudi su me sjajno prihvatili i uvijek ću se rado vraćati u Koprivnicu - otkrio je bivši nogometaš kojemu je najdraži gol u karijeri bio onaj koji je zabio za Slaven Belupo u polufinalu Kupa kad su izbacili iz natjecanja Rijeku.