MEĐIMURSKE POPEVKE

Trijumf naše Marije Vidović u Musikvereinu: Ostvarila sam životni san, velika mi je čast

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nikola Zoko

U čast međimurske popevke koncert u slavnoj bečkoj dvorani, ‘domu’ Novogodišnjeg koncerta. Uz hrvatsku sopranisticu, sudjelovao je i Dubrovački simfonijski orkestar

Sreća, zadovoljstvo i prije svega ponos. Miješali su se u subotu navečer u Beču, u slavnoj Zlatnoj dvorani Musikvereina, poprištem Novogodišnjeg koncerta, gdje je Marija Vidović imala koncert u čast međimurske popevke. Bio je to spektakularni glazbeni događaj koji je privukao više 1600 uzvanika iz Austrije i Hrvatske.

- Ostvarila sam svoj životni san. Bila sam ovdje na koncertima, ali sad prvi put na pozornici ove dvorane koja je vrh u svijetu glazbe. Čast mi je što sam time imala priliku predstaviti hrvatsku kulturu i međimursku popevku u svjetskoj glazbenoj metropoli Beču, gradu u kojem sam studirala i koji sam izabrala za svoj dom - rekla je nakon koncerta Marija Vidović.

Foto: Nikola Zoko

U programu 'Počast međimurskoj popevki', uz hrvatsku sopranisticu, sudjelovao je i Dubrovački simfonijski orkestar, s gotovo stogodišnjom tradicijom, kojim je ravnao Ivan Hut, glavni dirigent orkestra od 2020., a poseban gost večeri bio je Vlatko Stefanovski.

- Ovdje sam već gostovao 2009. godine. Bilo je sad jako emotivno, i Marija Vidović i Dubrovački simfonijski orkestar češće bi trebali ovako nastupati, sjajni su - rekao je Vlatko Stefanovski.

Koncert je počeo uvertirom iz operete 'Šišmiš﻿' Johanna Straussa II., nakon čega je uslijedio niz tradicionalnih međimurskih popevki u aranžmanima za sopran i simfonijski orkestar (ar. Alex Pashkov) poput 'Mura, Mura', 'Međimurje, kak si lepo zeleno', 'Ljubav se ne trži'... Koncert je završio skladbama Johanna Straussa, uključujući 'Jelačić Marsch' i 'Csardas' iz operete 'Šišmiš', te 'Simfonijom br. 4 u F-duru' Luke Sorkočevića.

