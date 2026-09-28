Trijumfalni koncert Simfonijskog orkestra HRT-a u Lisinskom s maesterom Pascalom Rophéom

Bilo je to trostruko slavlje: otvorenje 45. sezone ciklusa Lisinski subotom, perjanice Palače glazbe, a prije toga predstavljanje nove, dosad najbogatije monografije Lisinski 1973. – 2023. i otvorenje prvog dijela izložbe o Muzičkom informativnom centru (MIC-u) Lisinskog koji će svoju 55. obljetnicu obilježiti na skorom Interliberu, na Dan Dvorane 29. prosinca i tako sve do kraja sezone.

A prvi koncert u ciklusu Lisinski subotom donio je ovacije za kralja violončela, 45-godišnjeg Francuza Gautiera Capuçona. Kao solist u Koncertu za violončelo i orkestar u h-molu Antonína Dvořáka zadivio je dvoranu i pobrao simpatije svojim širokim, još uvijek mladenačkim osmijehom. Prije toga je njegov sunarodnjak, uvijek dobro raspoloženi maestro Pascal Rophé s nadahnutim Orkestrom izveo potresnu Treću simfoniju, Liturgijsku, Arthura Honeggera. Skladana odmah nakon Drugoga svjetskog rata, kao da svojom antiratnom porukom govori: Kolika je ljudska glupost, kad čovjek izaziva toliko grozne ratove i razaranja!

Foto: BORIS SCITAR

Maestro Rophé se i dalje izvanredno ugodno osjeća u Zagrebu, gdje je na čelu simfoničara HRT-a od 2022., sada u drugom mandatu, a kako je u subotu rekao – on i njegovi glazbenici imaju još puno planova pred sobom.

Sasvim osobit trenutak ipak je bio koncertni dodatak Gautiera Capuçona: kao iz drugog svijeta zazvučala je skladba Towards the Forest (Prema šumi) mladog Amerikanca Brycea Dessnera. Skladba je to s Capuçonova albuma Gaïa, izdanog prije devet mjeseci, umjetničkog krika za očuvanje Zemlje. Naime, on je od skladatelja iz različitih dijelova svijeta, različitih žanrova, naručio djela inspirirana tom idejom.

Sve je pojasnio u razgovoru nakon koncerta koji je vodio muzikolog dr. sc. Ivan Ćurković. Francuski umjetnik (čiji je brat, veliki violinist Renaud Capuçon, nastupio u ciklusu Lisinskom subotom lani) objasnio je svoj odnos prema glazbi i okolišu.

Foto: BORIS SCITAR

I sam sjajan skijaš i ljubitelj prirode, sa zaprepaštenjem gleda kako svake godine ledenjak na krovu Europe, Mont Blancu u francuskim Alpama (4805 m), biva sve manji. Zato je odlučio prodrmati svijet onako kako najbolje zna – svirajući u tom masivu na 3842 metra visine. Ta je fotografija i na omotu albuma Gaïa, što je grčka riječ za Zemlju.

S violončelom na leđima (ne svojim, radom Mattea Goffrillera iz 1701., nego ipak jeftinijim!) popeo se skijajući i penjući se viseći na užetu, kako bi dodao još jedan glas razuma za budućnost planeta.

- Doduše, nas dvojica nismo najbolji primjer za izbjegavanje fosilnih goriva jer smo stalno na putu“, našalio se pritom maestro Rophé.

Bilo je riječi i o osobnoj drami koju je Antonín Dvořák pretočio u svoj koncert za čelo izveden te večeri. Nesretno zaljubljen u glumicu Josefinu Kounicovu, oženio se njezinom sestrom Annom, ali Josefina mu je ostala u srcu. Dok je u Americi skladao Koncert, primio je Josefinino pismo da je na samrti. Potresen, promijenio je djelo i u njega uvrstio melodiju svoje solopjesme Pustite me na miru, koju je Josefina posebno voljela, a odao joj je počast i na kraju djela...

Foto: BORIS SCITAR

Monografiju Lisinski 1973. – 2023. predstavili su ravnateljica Dvorane Nina Čalopek, savjetnica ravnateljice i autorica knjige dr. sc. Ana Unkić, uz moderiranje Hrvoja Dečaka, urednika u Lisinskom. Na gotovo 400 stranica, nevjerojatno bogato ilustrirana, monografija je nastala iz doktorske disertacije muzikologinje Unkić, koju je dopunila svime što znanstveni tekst obogaćuje u popularnom smislu.

Nova monografija može se kupiti na blagajni Lisinskog, zatim na svim klasičnim koncertima u Dvorani koji su u njezinoj organizaciji i online na stranici Muzičkog informativnog centra Lisinskog.

A o MIC-u je, također iznimno zanimljivo, govorila njegova voditeljica Jelena Vuković, ujedno urednica monografije Dvorane. Predstavila je mali, vrijedan tim u kojem su i dr. sc. Davor Merkaš, Ivor Zidarić te Josip Berend. Kao jedan od vodećih hrvatskih nakladnika notnih izdanja, izdavač knjiga o glazbi, čuvar arhivske i rukopisne građe te nositelj Quercusa – Središnjega informacijskog sustava hrvatske glazbe, MIC je važno mjesto povezivanja hrvatskih skladatelja i njihovih djela s izvođačima, istraživačima i publikom. Njegova poruka Bez nota nema izvedbe svjedoči o važnosti takvoga rada. Posljednjih godina MIC je napokon i „formacijski“ dobio iznimno važno mjesto u Dvorani Lisinski.

Lisinski subotom nastavlja se 10. listopada još jednim nesvakidašnjim koncertom: uz novi ansambl Camerata Vienna Milano, s vrhunskih glazbenicima iz Beča i Milana pod ravnanjem Jureka Dybaɫa, zvijezda večeri bit će po nekima prvi harfist današnjice: francuski mag Xavier de Maistre.